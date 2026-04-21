El Ateneo de Santiago proyecta ‘Abel’ y 'Captain Fantastic' en la segunda semana de Cineduca

Cartel de ‘Abel’, una de las películas programadas esta semana en Cineduca en el Ateneo de Santiago Cedida

El Ateneo de Santiago continúa esta semana con la programación de la V Mostra Internacional de Cinema e Educación (Cineduca), que traerá a la ciudad las proyecciones de las películas ‘Captain Fantastic’, de Matt Ross, y ‘Abel’, de Diego Luna. Las sesiones tendrán lugar los días martes 21 y miércoles 22 de abril a las 19.00 horas en la sede de la entidad, en la Rúa do Vilar, 19.

Ambas proyecciones forman parte de un ciclo que busca explorar las relaciones entre cine y educación, utilizando el lenguaje audiovisual como herramienta para la reflexión pedagógica y social.

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La sesión del martes estará dedicada a ‘Captain Fantastic’ (Estados Unidos, 2016), una propuesta que aborda los límites y posibilidades de la educación alternativa a través de la historia de una familia que vive aislada de la sociedad convencional.

Cartel de ‘Captain Fantastic’, película programada este martes en Cineduca en el Ateneo de Santiago Cedida

Por su parte, el miércoles se proyectará ‘Abel’ (México, 2010), una película centrada en las dinámicas familiares y la ausencia paterna, a partir del relato de un niño que, tras salir de un centro psiquiátrico, asume un papel inesperado dentro del hogar.

Ambos filmes comparten una mirada sobre cómo el entorno, la educación y la estructura familiar influyen en el desarrollo personal, abriendo un espacio para el debate entre los asistentes.

Participación de expertas del ámbito educativo

Cada sesión contará con la intervención de profesionales vinculadas al ámbito educativo. El martes, la proyección será presentada por la profesora de Tecnología en el IES A Cachada de Boiro, Ana María Fernández Moreiras, también promotora del festival audiovisual escolar Olloboi.

El miércoles, la encargada de introducir y comentar ‘Abel’ será la decana de la Facultade de Ciencias da Educación de la USC, María do Mar Lorenzo Moledo, catedrática de Pedagogía con una amplia trayectoria investigadora en ámbitos como la educación intercultural y la pedagogía social.