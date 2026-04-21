Área Central acoge por primera vez una feria especializada en plantas y cerámica

Imagen de una edición anterior de Lama Zeta Cedida

Santiago de Compostela será el escenario el próximo 9 de mayo de la segunda edición de Lama Zeta, un mercado centrado en la cerámica, las plantas y la creatividad sostenible, que se celebrará por primera vez en la ciudad tras su paso por A Coruña.

El evento, impulsado por el estudio creativo Sísmica, tendrá lugar en Área Central en horario de 10.00 a 19.00 horas, con acceso libre, y reunirá a más de una veintena de expositores vinculados a ámbitos como la cerámica, la jardinería, la floristería o el diseño sostenible.

Un espacio abierto a la creatividad y el consumo consciente

La cita propone un formato que combina mercado, talleres y charlas en torno a un modelo de consumo responsable y consciente, con el objetivo de acercar al público proyectos creativos y sostenibles.

Además de recorrer los distintos puestos, los asistentes podrán participar en actividades paralelas como talleres prácticos, espacios gastronómicos o iniciativas participativas como un bingo de plantas y cerámica.

Uno de los talleres celebardos en ediciones anteriores Cedida

El evento tendrá también un carácter pet friendly e incluirá un espacio específico para mascotas, con un Dog Bar gestionado por Cousas de cans.

Entre los creadores participantes figuran proyectos como los de la artista Alisa Proskura, junto a otras marcas y propuestas que trabajan con materiales naturales y procesos artesanales.

Inscripciones abiertas y apuesta por el talento local

La organización mantiene abierto el plazo de inscripción para expositores, conferenciantes y colaboradores a través de la web del evento, con el objetivo de incorporar nuevos proyectos vinculados a la sostenibilidad y la creación artesanal.

Desde la organización destacan que Lama Zeta busca ser un punto de encuentro entre creadores, marcas y público, al tiempo que impulsa el emprendimiento local y la conexión con el entorno natural.

Tras el éxito de su primera edición en A Coruña, que reunió a más de medio millar de asistentes, el evento llega a Santiago con la intención de consolidarse como una propuesta cultural y creativa dentro de la agenda de la ciudad.

Además, la iniciativa ya tiene prevista una tercera edición en noviembre en Expocoruña, lo que refuerza su continuidad como proyecto.