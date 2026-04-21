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Santiago de Compostela

Apatrigal se pronuncia sobre las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos: "Non están á altura do lugar"

El presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Gallego cuestiona la solución adoptada y reclama una rectificación

Eladio Lois
Eladio Lois
21/04/2026 16:58
Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos
Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos
Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego
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La controversia en torno a la intervención en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos suma un nuevo capítulo. El presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Gallego (Apatrigal), Carlos Henrique Fernández Coto, ha hecho pública una carta abierta dirigida al equipo redactor del proyecto, en la que cuestiona con dureza la actuación ejecutada y reclama una revisión de la misma.

Carlos Henrique Fernández Coto
Carlos Henrique Fernández Coto
Archivo

El documento, remitido a los responsables de la intervención, advierte de que la polémica ha dejado de ser una cuestión técnica para convertirse en un asunto de alcance “social, cultural e mesmo cívico”, ante la creciente reacción ciudadana que ha generado la introducción de tubos metálicos visibles en las gárgolas del histórico edificio. 

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Críticas a una solución “impropia” del Obradoiro

En la carta, el arquitecto sostiene que la actuación ha provocado una “contestación ampla, fundada e crecente” y que no se trata de una discrepancia puntual, sino de una intervención que la ciudadanía percibe como inadecuada para un espacio como la Praza do Obradoiro.

Fernández Coto subraya que el debate no gira en torno a la necesidad de evacuar el agua, sino sobre la forma elegida para hacerlo, que considera insuficiente para el valor del enclave. En este sentido, señala que “non está en discusión a necesidade de evacuar a auga (...), senón a forma en que se decidiu facelo”, cuestionando que la solución adoptada esté a la altura del contexto patrimonial en el que se inserta.

Además, el presidente de la asociación incide en que el Obradoiro es un espacio de máxima significación histórica y simbólica, donde cualquier intervención debe respetar un equilibrio especialmente delicado. A su juicio, la introducción de elementos metálicos visibles rompe ese diálogo con la arquitectura original y genera un impacto visual negativo.

Reclamo de una revisión y alternativas técnicas

La carta también apunta a la existencia de alternativas técnicas viables que permitirían resolver la evacuación de aguas sin recurrir a soluciones visibles. Entre ellas, menciona canalizaciones ocultas o sistemas integrados que compatibilicen la eficacia funcional con el respeto patrimonial.

En este contexto, el autor considera que la elección realizada no puede justificarse como la única posible ni como inevitable, y pide que se adopte una postura de responsabilidad profesional e institucional.

Por ello, Fernández Coto concluye con una llamada directa a reconsiderar la intervención: “a situación actual require algo máis que explicacións: require unha revisión”, insistiendo en que mantener la solución actual solo contribuye a aumentar la distancia entre la actuación y la sociedad.

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