Vegalsa-Eroski reúne a su red de franquicias en Sigüeiro para definir su hoja de ruta en 2026

Participantes en la jornada de franquiciados celebrada en Sigüeiro Cedida

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski ha celebrado en su Plataforma de Mercancías Generales de Sigüeiro su primera Jornada de Franquiciados, en la que han participado 130 asistentes vinculados a este modelo de negocio.

El encuentro, de carácter interno, reunió a franquiciados que operan bajo las enseñas Eroski City y Aliprox, con el objetivo de trasladarles las principales líneas estratégicas de la empresa para el año 2026.

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Un encuentro para definir la estrategia del año

La jornada contó con la participación de varios responsables de la compañía, entre ellos el director general, José Manuel Ferreño, así como responsables de áreas clave como supermercados, tecnología, logística o marketing.

Durante el encuentro se abordó la planificación de las distintas áreas de la empresa para este ejercicio, en una sesión que también incluyó una visita a la plataforma logística de Sigüeiro, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano su funcionamiento.

Esta infraestructura es uno de los ejes de la operativa de la compañía, equipada con tecnología logística de última generación para la distribución de mercancías.

Un modelo en crecimiento con presencia en Santiago y su área

Vegalsa-Eroski cuenta actualmente con 92 franquicias activas bajo las marcas Eroski City y Aliprox, que generan alrededor de 1.100 puestos de trabajo.

El modelo de franquicia está orientado tanto a nuevos emprendedores como a empresarios del sector alimentario que buscan modernizar sus negocios, con el respaldo y asesoramiento de la compañía.

Estos establecimientos, de entre 150 y 500 metros cuadrados, se ubican tanto en entornos urbanos como rurales y están diseñados para facilitar una compra diaria rápida y cómoda.

En conjunto, la red comercial de Vegalsa-Eroski suma 291 establecimientos en Galicia, Asturias y Castilla y León, consolidando su presencia en el noroeste peninsular.