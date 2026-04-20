Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Veciñanza de Frades completa o Camiño Portugués pola costa tras dous anos de percorrido

Un grupo de 32 persoas pecha a décima etapa e suma a súa sexta ruta xacobea completada desde 2017

Adriana Quesada
20/04/2026 10:10
Un grupo de 32 veciñas e veciños de Frades finalizou o Camiño Portugués pola costa tras completar as súas dez etapas entre 2023 e 2026
Cedida
Un grupo de 32 veciñas e veciños de Frades completou recentemente a décima e última etapa do Camiño Portugués pola costa, nun percorrido entre o Milladoiro (Ames) e Padrón que puxo fin a unha iniciativa que se desenvolveu ao longo dos últimos dous anos.

A actividade botou a andar en marzo de 2023 e foi reunindo unha media de arredor de trinta participantes en cada saída, que se foron realizando os sábados nos que a meteoroloxía o permitía e nos que non coincidían con festas ou outras celebracións na contorna. Co remate desta última etapa, a veciñanza de Frades completa o itinerario desta ruta xacobea tras completar todas as súas fases programadas.

Esta experiencia supón ademais a sexta ruta xacobea realizada polo grupo, que en 2017 iniciara a súa participación nestas iniciativas percorrendo o tramo galego do Camiño Francés. Posteriormente continuaron co Camiño a Fisterra, o tramo Fisterra-Muxía, a Vía da Prata, o Camiño Inglés e, finalmente, o Camiño Portugués pola costa, que agora conclúen.

Te puede interesar

O profesor Gumersindo Feijoo é catedrático de Enxeñaría Química da USC dende o ano 2008

Gumersindo Feijoo, novo director científico do CRETUS da USC
Redacción
Los agentes de la Policía Nacional atienden a la ciudadanía en instalaciones provisionales habilitadas en la Praza do Obradoiro tras el incendio de la comisaría

Cruce de reproches en Santiago por la política de vivienda entre PP y Gobierno local
Agencias
La Xunta de Goberno local aprobó el modificado del proyecto de reurbanización de la rúa García Lorca, lo que permite retomar unas obras paralizadas por la detección de fibrocemento

Santiago levanta la suspensión de las obras de García Lorca tras aprobar el modificado del proyecto
Agencias
Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

El gobierno local recuerda la obligación de presentar el proyecto de restauración de las gárgolas del Hostal
Agencias