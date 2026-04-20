Veciñanza de Frades completa o Camiño Portugués pola costa tras dous anos de percorrido
Un grupo de 32 persoas pecha a décima etapa e suma a súa sexta ruta xacobea completada desde 2017
Un grupo de 32 veciñas e veciños de Frades completou recentemente a décima e última etapa do Camiño Portugués pola costa, nun percorrido entre o Milladoiro (Ames) e Padrón que puxo fin a unha iniciativa que se desenvolveu ao longo dos últimos dous anos.
A actividade botou a andar en marzo de 2023 e foi reunindo unha media de arredor de trinta participantes en cada saída, que se foron realizando os sábados nos que a meteoroloxía o permitía e nos que non coincidían con festas ou outras celebracións na contorna. Co remate desta última etapa, a veciñanza de Frades completa o itinerario desta ruta xacobea tras completar todas as súas fases programadas.
Esta experiencia supón ademais a sexta ruta xacobea realizada polo grupo, que en 2017 iniciara a súa participación nestas iniciativas percorrendo o tramo galego do Camiño Francés. Posteriormente continuaron co Camiño a Fisterra, o tramo Fisterra-Muxía, a Vía da Prata, o Camiño Inglés e, finalmente, o Camiño Portugués pola costa, que agora conclúen.