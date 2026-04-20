Un obradoiro interxeracional une comercio e inclusión social na Libraría Couceiro

Baixo a campaña '12 Comercios, 12 Sensibilidades' acolleu unha actividade con Dano Cerebral Santiago e alumnado do CEIP López Ferreiro para elaborar chaveiros solidarios

Adriana Quesada
Adriana Quesada
20/04/2026 10:07
O obradoiro contou coa particpación de Dano Cerebral Santiago e alumnado do CEIP López Ferreiro
O obradoiro contou coa particpación de Dano Cerebral Santiago e alumnado do CEIP López Ferreiro
Concello de Santiago
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Comercio, María Rozas, visitoua semana pasada a Libraría Couceiro para participar nunha das actividades organizadas no marco da campaña municipal '12 Comercios, 12 Sensibilidades', unha iniciativa que busca visibilizar o labor social do tecido comercial compostelán e fomentar a colaboración con entidades do ámbito social.

Durante a xornada desenvolveuse un obradoiro interxeracional no que participaron persoas usuarias da asociación Dano Cerebral Santiago e alumnado do CEIP López Ferreiro. A actividade permitiu crear un espazo de encontro entre xeracións, no que os nenos e nenas colaboraron coas persoas da entidade na elaboración de chaveiros artesanais.

Estes produtos serán posteriormente postos á venda co obxectivo de recadar fondos para Dano Cerebral Santiago, contribuíndo así ao financiamento das súas actividades e programas de apoio. A iniciativa combina, deste xeito, a dimensión educativa e solidaria, ao tempo que promove valores como a empatía, a cooperación e a inclusión social entre o alumnado participante.

A Libraría Couceiro e a asociación Dano Cerebral Santiago protagonizan a programación da campaña ao longo deste mes de abril. Como parte das accións previstas, o establecemento da praza de Cervantes acollerá tamén a presentación do libro 'Come a lavadora dunha vez', de Rosa Aneiros e Hadrián Jamardo, que terá lugar o vindeiro 22 de abril.

Te puede interesar

O profesor Gumersindo Feijoo é catedrático de Enxeñaría Química da USC dende o ano 2008

Gumersindo Feijoo, novo director científico do CRETUS da USC
Redacción
Los agentes de la Policía Nacional atienden a la ciudadanía en instalaciones provisionales habilitadas en la Praza do Obradoiro tras el incendio de la comisaría

Cruce de reproches en Santiago por la política de vivienda entre PP y Gobierno local
Agencias
La Xunta de Goberno local aprobó el modificado del proyecto de reurbanización de la rúa García Lorca, lo que permite retomar unas obras paralizadas por la detección de fibrocemento

Santiago levanta la suspensión de las obras de García Lorca tras aprobar el modificado del proyecto
Agencias
Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

El gobierno local recuerda la obligación de presentar el proyecto de restauración de las gárgolas del Hostal
Agencias