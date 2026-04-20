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Santiago de Compostela

Santiago reunirá a referentes empresariales para analizar el papel de las empresas intermedias en el desarrollo económico

Feuga acogerá una jornada con expertos y directivos para abordar el impacto de las ETI en la competitividad y el territorio

Eladio Lois
Eladio Lois
20/04/2026 06:12
Sede de Feuga en Santiago, donde se celebrará la jornada empresarial
Sede de Feuga en Santiago, donde se celebrará la jornada empresarial
Archivo
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La Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga), en Santiago de Compostela, será escenario el próximo 21 de abril a las 10.30 horas de la jornada “Empresas que transforman territorios. El papel de las Empresas de Tamaño Intermedio (ETI)”, un encuentro centrado en el análisis del papel estratégico de estas compañías en el crecimiento económico. 

La iniciativa está organizada por la Fundación CRE100DO, en colaboración con la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), y busca generar un espacio de reflexión empresarial sobre los retos y oportunidades de las empresas de tamaño intermedio.

El encuentro contará con la participación del presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la directora general de Babé Logística y miembro de la junta directiva de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, Cristina González-Babé; el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas; y el catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela y director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago.

También estarán presentes la directora general del Instituto Galego de Promoción Económica, Covadonga Toca, y el director general de Fundación CRE100DO, Rafael Vaquero. Experiencias de crecimiento desde el middle market

La jornada incluirá una mesa de diálogo con directivos de empresas del middle market, que abordarán las claves del crecimiento empresarial a partir de sus propias experiencias. Participarán el director general de CEAMSA, Julio Juberías; el consejero de Fain Ascensores, Rafael Fernández; y el CEO de Zendal, Andrés Fernández.

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