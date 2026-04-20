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Santiago de Compostela

Santiago prepara un acto vecinal de reconocimiento a Álvaro García Ortiz

Diversas personalidades llaman a participar el 23 de abril en un homenaje abierto en la Casa das Máquinas al exfiscal general del Estado

Agencias
20/04/2026 06:27
Grupo impulsor del acto en reconocimiento al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz
Grupo impulsor del acto en reconocimiento al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz
Europa Press
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Representantes de distintos ámbitos de la sociedad compostelana han hecho un llamamiento a la ciudadanía de Santiago de Compostela a participar el próximo día 23 de abril en el acto de "reconocimiento y cariño vecinal" hacia el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

El evento, que tendrá lugar en la Casa das Máquinas situada en el barrio de Galeras a las 19.00 horas, ha sido presentado este jueves por el grupo promotor de la iniciativa, en el que figuran el historiador Lourenzo Fernández Prieto; la historiadora y exconcejala nacionalista Encarna Otero; el catedrático Manuel López Rivadulla; así como el economista y exportavoz parlamentario del PSdeG Xoaquín Fernández Leicega; y el también economista y exdiputado del BNG Xesús Veiga Buxán. También forma parte de los impulsores del acto la politóloga Marta Lois (exportavoz de Sumar en el Congreso), quien este jueves no ha podido estar presente.

En el acto participarán, entre otros, el exdirector del IES Rosalía de Castro Ubaldo Rueda, representantes de la Unión Progresista de Fiscales, integrantes del Ateneo compostelano, el exrector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Antonio López, así como la actriz Patricia Lourenzo, del Grupo Chévere. Además del propio García Ortiz, se prevé que tome la palabra la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín.

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En la presentación, celebrada en la cafetería Airas Nunes, Encarna Otero ha destacado que tendrá un carácter "claramente vecinal" y tendrá "las puertas abiertas a todo el mundo" para agradecer a Álvaro García Ortiz que, entre otras cuestiones, eligiese Compostela como su lugar para vivir.

"Es un reconocimiento cívico a un amigo, a un vecino, a un paisano que tuvo un papel muy interesante y colaborador con muchas personas como vecino, pero también como fiscal de medio ambiente de Galicia y después como fiscal general del Estado", ha destacado Lourenzo Fernández Prieto.

Fernández Prieto ha puesto en valor la proximidad de García Ortiz, a quien en su etapa en la capital gallega se le podía ver en centros educativos, en la plaza de abastos y caminando por la ciudad, además de colaborando con diversos colectivos y asociaciones.

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"Todo el mundo tuvo en él un interlocutor amable y experto y eso es lo que nos une, el motivo de reconocimiento", ha dicho el historiador, que ha asegurado que el exfiscal general del Estado está "satisfecho, encantado y abrumado" con esta celebración.

García Ortiz es actualmente fiscal en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo después de que el pasado año fuese condenado a dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado y a una multa como responsable de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una condena que recientemente ha solicitado al Tribunal Constitucional que se anule.

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