Santiago levanta la suspensión de las obras de García Lorca tras aprobar el modificado del proyecto

La Xunta de Goberno local aprobó el modificado del proyecto de reurbanización de la rúa García Lorca, lo que permite retomar unas obras paralizadas por la detección de fibrocemento Concello de Santiago

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha avanzado el levantamiento de la suspensión de las obras de la Rúa de García Lorca con la aprobación de la modificación del proyecto. Está previsto que la obra, adjudicada el 30 de junio de 2025 a Marconsa por 1.082.727,54 euros, esté terminada el 22 de abril de 2027.

Tal y como ha trasladado Louzao en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno local, se ha dado luz verde por vía de urgencia al modificado del proyecto de ejecución de las obras de 'Reurbanización da rúa García Lorca (Fase I)' con el fin de retirar la tubería de fibrocemento con hormigón da canalización del alumbrado público para poder continuar con la ejecución de la obra.

Según ha recordado, en enero de este año la dirección facultativa solicitó la redacción de un proyecto modificado, después de que se detectase una canalización de fibrocemento para el sistema de alumbrado público, de unos 600 metros de longitud y recubierta en su totalidad por hormigón.

"Esta circunstancia, excepcional, complicaba significativamente la gestión del residuo de amianto, dado que, además de la propia tubería de fibrocemento, el hormigón en contacto directo con ella debe considerarse igualmente contaminado", ha señalado.

Analizadas las diferentes soluciones posibles, se concluyó la necesidad de paralizar las obras y elaborar un proyecto modificado para recoger la gestión de este residuo no previsto reduciendo al máximo los metros de canalización de aluminio afectados por la ejecución de obras.

De esta manera, ha relatado Louzao, la solución implica también modificar la sección tipo proyectada, suprimiendo el carril bici y reordenando el espacio para ampliar las aceras y mantener así la "funcionalidad de la vía sin alterar la naturaleza global de actuación".

Finalmente, la Xunta de Gobierno ha aprobado el modificativo, que tiene un presupuesto de 117.993,75 euros y va a ampliar el plazo de ejecución en dos meses, quedando establecido el fin de las obras para el 22 de abril de 2027.

Además, se ha acordado levantar la suspensión de la obra para que se reinicien los trabajos. En este sentido, Louzao ha reconocido la "preocupación de los vecinos" y ha asegurado que "el Ayuntamiento, tanto técnico como políticamente, actúa con total diligencia y transparencia y ahora que se retoman las actuaciones continuará haciendo un seguimiento estricto de los trabajos".

Muros de Belvís y Bonaval

También, la portavoz del Gobierno local ha anunciado la aprobación por vía de urgencia el proyecto de reparación y acondicionamiento de muros tradicionales en los parques de Bonaval y Belvís con un importe de 125.001,70 euros y un plazo de ejecución previsto de nueve meses.

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Este proyecto da continuidad al trabajo previo, prescribiendo las actuaciones necesarias para corregir las deficiencias detectadas en 16 tramos de estos parques, que cuentan con los muros "en peor estado".

Míriam Louzao ha explicado que el Ayuntamiento tiene un 'Plan de mantemento de muros tradicionais' desde 2022 que cataloga los muros, y define, en el nivel de estudios previos, las actuaciones más urgentes. Este documento establece también un plan de inspección, conservación y mantenimiento.

Así, ha recordado que en 2024 ya se acometieron en el parque de Belvís las actuaciones más urgentes, garantizando así la estabilidad de los muros y la seguridad de las personas, al trabajar en las estructuras en peor estado.

Urbanismo

Por otra parte, en materia de urbanismo, se ha aprobado inicialmente el proyecto de urbanización del ámbito NC-19 de Torreira-Avío, promovido por la cooperativa Residencial Torreira Avío. El desarrollo contempla una superficie total de 2.202 metros cuadrados, de los cuales 879,37 se destinarán a espacio libre público.

Así, el proyecto prevé la construcción de ocho viviendas unifamiliares en hilera y dos edificios de vivienda colectiva con capacidad aproximada para 16 viviendas. Además, se mejorará la conexión entre calles mediante nuevas escaleras y se habilitará un espacio público ajardinado, permeable y dotado de sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales, así como aparcamiento para bicicletas.

El presupuesto asciende a 103.039,24 euros y el plazo de ejecución es de 120 días. El proyecto se someterá ahora a exposición pública durante un mes.