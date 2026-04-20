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Santiago de Compostela

Santiago acoge un taller gratuito para aprender a usar software libre en el móvil

El Centro Xove da Almáciga acogerá el 21 de abril una actividad práctica abierta a todos los públicos

Eladio Lois
Eladio Lois
20/04/2026 06:55
Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga, donde se celebrará la actividad
Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga, donde se celebrará la actividad
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El Centro Xove de Creación Cultural de la Almáciga, en Santiago de Compostela, acogerá el próximo martes 21 de abril el taller ‘Software libre no teu peto’, una iniciativa de la Escola de Activismos de Compostela máis Solidaria orientada a acercar el uso de aplicaciones digitales más éticas y seguras.

La actividad, que se desarrollará entre las 18.00 y las 20.00 horas, es gratuita y no requiere conocimientos previos, aunque la organización recomienda acudir con teléfono móvil para poder participar en las propuestas prácticas previstas durante la sesión. 

Tecnología accesible y con enfoque social

El taller tiene como objetivo dar a conocer herramientas digitales basadas en el software libre, promoviendo un uso de la tecnología más respetuoso con los derechos humanos, la salud de las personas, el medio ambiente y la economía local.

La sesión será impartida por Elena Romero, experta en comunicación del colectivo ciberactivista Barracón Digital, procedente de Honduras y especializado en la defensa de los derechos digitales y el impulso de tecnologías libres.

Durante el encuentro también se abordarán cuestiones como la ética digital y las posibilidades de incorporar en la vida cotidiana soluciones tecnológicas más seguras y sostenibles. 

Una propuesta dentro de Compostela máis Solidaria

Este taller forma parte de la programación de la Escola de Activismos, una iniciativa que busca ofrecer herramientas para desarrollar un pensamiento crítico a través de la tecnología, la creatividad y el arte.

La actividad se enmarca en la décima edición de Compostela máis Solidaria, un programa de sensibilización en torno a los derechos humanos impulsado por la Coordinadora Galega de ONGD con el apoyo del Concello de Santiago, a través de la Unidade de Atención ás Migracións (UAMI).

La programación continuará el próximo 9 de mayo con el taller ‘Relatogramas: debuxar as ideas’, que se celebrará en la Casa das Asociacións de Cornes y estará impartido por la artista compostelana Adela Vázquez.

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