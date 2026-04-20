Nace ‘Compostela Accesible XA!’ para denunciar las barreras de movilidad de Santiago

El Obradoiro, punto final del recorrido convocado por la plataforma Europa Press

Santiago de Compostela cuenta desde este mes con una nueva iniciativa ciudadana que busca poner el foco en la accesibilidad urbana. Bajo el nombre de ‘Compostela Accesible XA!’, la plataforma nace con el objetivo de defender una ciudad más inclusiva y sin barreras para todas las personas.

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La iniciativa surge tras constatar las dificultades que existen en la capital gallega para desplazarse con autonomía en situaciones de movilidad reducida, ya sea por lesión, uso de silla de ruedas, muletas o incluso en casos cotidianos como el transporte de carritos de bebé o de la compra.

Un recorrido para visibilizar las barreras reales

El impulsor de la plataforma, Diego Adrián Mallo (portavoz compostelano de UCIN), explica que la idea parte de una experiencia personal reciente que le permitió identificar obstáculos que, en muchos casos, pasan desapercibidos para la mayoría de la población. Entre ellos, destacan calles impracticables, pavimentos peligrosos, aceras insuficientes o accesos complejos, así como lo que considera una falta de sensibilidad institucional ante estas problemáticas.

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Como primera acción pública, ‘Compostela Accesible XA!’ ha convocado un recorrido en silla de ruedas el próximo jueves 23 de abril a las 11.30 horas, con salida desde la Rúa Entrepexigos 18 y llegada a la Praza do Obradoiro. El objetivo es mostrar sobre el terreno las dificultades reales a las que se enfrentan muchas personas en su día a día.

La organización ha invitado a participar en esta actividad a representantes políticos, asociaciones y ciudadanía, con la intención de que puedan experimentar en primera persona las barreras existentes en la ciudad.

Entre las principales demandas de la plataforma se encuentran la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de itinerarios accesibles y seguros, la mejora de las condiciones del casco histórico para personas con movilidad reducida y una mayor implicación institucional.