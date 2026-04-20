Leti Mayán, divulgadora cultural: “Hai que intentar atopar un equilibrio entre conservar o edificio e respectar a súa estética”

Leti Mayán (@adochinto), historiadora del arte y divulgadora cultural opina sobre la nueva estética de las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos Redacción

La colocación de tubos metálicos en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos, en pleno Obradoiro, ha generado una notable polémica en Santiago. La actuación, enmarcada en las obras de rehabilitación del Parador, ha despertado críticas entre vecinos y especialistas por su impacto visual en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Ante este debate, la historiadora del arte, divulgadora cultural y creadora de contenido Leti Mayán —conocida en redes como @adochinto— aporta una visión que huye de los extremos y apuesta por el equilibrio entre conservación y respeto patrimonial.

Sanmartín cuestiona la solución estética de las gárgolas del Hostal pero remite la decisión a la Xunta Más información

Una intervención funcional que altera la estética

Mayán reconoce que la solución adoptada cumple con su objetivo técnico: “é moi funcional, porque desvía a auga máis centímetros que a normal, está menos preto do edificio”, lo que permite proteger la fachada y evitar problemas derivados de la humedad o el impacto del agua en condiciones adversas.

En este sentido, recuerda que la función original de las gárgolas es precisamente evacuar el agua del tejado, aunque históricamente se haya hecho con un componente artístico: “teñen como función expulsar a auga do tellado, pero fano dun xeito bonito”.

Sin embargo, la experta admite que la intervención tiene consecuencias visibles. “Visualmente si que afecta”, señala, en referencia a unos elementos contemporáneos que rompen con la estética histórica del conjunto.

El dilema entre conservar y respetar el patrimonio

Lejos de posicionarse de forma categórica, la divulgadora plantea el debate en términos de equilibrio. “Entre conservar o edificio e que quede máis bonito visualmente, pois claro, parece que hai que ir por conservar o edificio”, afirma, aunque matiza que esto no debería impedir buscar soluciones más integradas.

“Creo que hai que intentar atopar un equilibrio entre ambas, porque ao final estamos interrompindo nunha obra de hai séculos”, subraya.

En esta línea, la historiadora apunta que podrían existir alternativas menos intrusivas, aunque reconoce las limitaciones técnicas de este tipo de intervenciones: soluciones como canalizaciones internas podrían resultar más discretas, pero también más complejas o incluso perjudiciales para las propias gárgolas.

“Non estou a favor de quitar ese tubo simplemente porque quedan feos, se ao final se vai a deteriorar o edificio”, explica, dejando claro que la conservación debe ser una prioridad, aunque sin renunciar a una reflexión más amplia sobre cómo intervenir en el patrimonio.

El Concello defiende una solución autorizada por Patrimonio Ante las consultas recibidas, el Concello de Santiago ha aclarado que la intervención está recogida en el Plan Director del Hostal y cuenta con la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, competente en este tipo de actuaciones por tratarse de un BIC. Además, el gobierno local ha subrayado que el Concello no tiene competencias directas de autorización en este ámbito. En este sentido, defienden que la solución adoptada —alejar el chorro de agua mediante tubos— ya se ha utilizado en otras intervenciones patrimoniales, como en algunas gárgolas de la Catedral de Santiago, con el mismo objetivo de proteger la estructura.

El factor clave: que sea una medida temporal

La clave, para la historiadora, está en el carácter de la intervención. Mayán considera que este tipo de soluciones pueden ser razonables si forman parte de un proceso mayor: “se se fai este tipo de tubos de xeito improvisado para saír do paso durante uns meses ou uns poucos anos para despois restaurar e colocar ben, é completamente lóxico”.

En esa línea, subraya que la restauración de elementos patrimoniales como las gárgolas es compleja y costosa, por lo que no siempre se puede abordar de forma inmediata. “As cousas non se arranxan dun día para outro”, apunta.

No obstante, también advierte de que la percepción cambia si la medida se plantea como permanente. En ese caso, reconoce que entiende la preocupación social: una intervención visible y duradera podría suponer una alteración significativa en un edificio histórico de gran valor.

La polémica en torno al Hostal dos Reis Católicos vuelve a evidenciar la dificultad de intervenir en el patrimonio en ciudades como Santiago. Entre la urgencia de conservación y la sensibilidad estética, voces expertas como la de Leti Mayán apuntan a una solución intermedia: actuar cuando es necesario, pero sin perder de vista el carácter histórico del conjunto.