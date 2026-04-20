La Xunta carga contra Renfe tras la cancelación de 9 trenes en el eje atlántico: “Se pierden 2.100 plazas en un solo día”

Estación de tren de Santiago de Compostela (Daniel Castelao) Eladio Lois

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha cuestionado este lunes en Santiago el plan de mejora del servicio ferroviario en el eje atlántico, tras la cancelación de nueve trenes que, según denuncia la Xunta, deja a los usuarios sin “2.100 plazas” a lo largo de la jornada.

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El eje, que conecta ciudades clave como Vigo, Santiago de Compostela y A Coruña, es una de las principales infraestructuras de transporte de Galicia, por lo que la supresión de estos servicios ha generado críticas por parte del Gobierno autonómico.

Críticas al plan anunciado por Renfe

Calvo ha señalado que el plan presentado por Renfe el pasado viernes no responde a las necesidades reales del servicio. En este sentido, ha asegurado que el presidente de la operadora, Álvaro Fernández, “perdió una oportunidad muy buena” para abordar esta cuestión con la Xunta y dar respuesta a las “múltiples preguntas” planteadas por la administración autonómica.

El conselleiro ha subrayado que resulta contradictorio que, apenas unos días después de anunciarse mejoras, se produzcan cancelaciones que afectan a miles de viajeros. “Pese a ser anunciado el viernes, el lunes por la mañana ya supimos que 2.100 plazas durante el día de hoy van a ver interrumpido su tráfico”, ha lamentado.

Además, ha apuntado que esta situación pone en duda la viabilidad del propio plan, afirmando que “parece que no convence ni siquiera a los propios ferroviarios o los maquinistas”.

Ante este escenario, la Xunta reclama a Renfe un refuerzo real del servicio, con más frecuencias y mayor disponibilidad de plazas, así como una interlocución directa que permita trasladar incidencias y conocer de primera mano las decisiones de la operadora.