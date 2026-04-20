La Facultad de Comunicación de Santiago será uno de los escenarios de ‘Ponte... nas Ondas!’

Presentación de la jornada ‘Ponte... nas Ondas!’ en la Facultad de Comunicación de Santiago Cedida

La Facultad de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela será uno de los escenarios de la nueva jornada radiovisual interescolar de ‘Ponte... nas Ondas!’, que se celebrará el próximo 24 de abril con la participación de 86 centros educativos de 50 municipios de Galicia y Portugal.

La iniciativa, presentada este pasado viernes en Santiago, reunirá a alumnado de distintos puntos de la eurorregión en una programación simultánea que se emitirá en directo desde diez localizaciones y que podrá seguirse a través de la web del proyecto.

Santiago Veloso, presidente de PNO!, Ana Isabel Rodríguez, decana de la Facultad de Comunicación; y José M. Diego, coordinador de PNO! Cedida

Santiago, uno de los puntos clave de la emisión

En el caso de la capital gallega, la jornada contará con la participación de nueve centros escolares de la comarca de Santiago, cuyos estudiantes serán los encargados de conducir entrevistas y contenidos en directo.

Por los micrófonos pasarán voces del ámbito cultural como la cantareira Nébeda Piñeiro, la actriz Mariña Pena, el escritor Adrián Noia o el diseñador Eduardo Rial, además de otros perfiles vinculados a la música, la artesanía o la literatura.

También participará alumnado de la propia facultad compostelana a través de proyectos emergentes en formato pódcast que se están desarrollando en las aulas, reforzando así el vínculo entre el entorno educativo y la práctica profesional.

Cultura, patrimonio y educación en directo

La programación comenzará a las 10.00 horas y combinará diferentes formatos como entrevistas, actuaciones, teatro, danza o intervenciones literarias, con un enfoque centrado en la divulgación del patrimonio cultural inmaterial.

El proyecto ‘Ponte... nas Ondas!’ está reconocido por la UNESCO como una buena práctica en patrimonio cultural inmaterial desde 2022 y sirve como modelo de colaboración entre comunidades educativas y culturales de Galicia y Portugal.

La jornada contará con la implicación de instituciones como la Xunta de Galicia, diputaciones, ayuntamientos, universidades y centros de formación del profesorado, consolidando una iniciativa que busca poner en valor la cultura compartida a través de la educación y la comunicación.