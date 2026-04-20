Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Facultad de Comunicación de Santiago será uno de los escenarios de ‘Ponte... nas Ondas!’

La iniciativa reunirá el 24 de abril a alumnado de toda la eurorregión en una programación simultánea centrada en la cultura

Eladio Lois
Eladio Lois
20/04/2026 08:59
Presentación de la jornada ‘Ponte... nas Ondas!’ en la Facultad de Comunicación de Santiago
Presentación de la jornada ‘Ponte... nas Ondas!’ en la Facultad de Comunicación de Santiago
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Facultad de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela será uno de los escenarios de la nueva jornada radiovisual interescolar de ‘Ponte... nas Ondas!’, que se celebrará el próximo 24 de abril con la participación de 86 centros educativos de 50 municipios de Galicia y Portugal.

La iniciativa, presentada este pasado viernes en Santiago, reunirá a alumnado de distintos puntos de la eurorregión en una programación simultánea que se emitirá en directo desde diez localizaciones y que podrá seguirse a través de la web del proyecto. 

Santiago Veloso, presidente de PNO!, Ana Isabel Rodríguez, decana da Facom; e José M. Diego, coordinador de PNO!
Santiago Veloso, presidente de PNO!, Ana Isabel Rodríguez, decana de la Facultad de Comunicación; y José M. Diego, coordinador de PNO!
Cedida

Santiago, uno de los puntos clave de la emisión

En el caso de la capital gallega, la jornada contará con la participación de nueve centros escolares de la comarca de Santiago, cuyos estudiantes serán los encargados de conducir entrevistas y contenidos en directo.

Por los micrófonos pasarán voces del ámbito cultural como la cantareira Nébeda Piñeiro, la actriz Mariña Pena, el escritor Adrián Noia o el diseñador Eduardo Rial, además de otros perfiles vinculados a la música, la artesanía o la literatura.

También participará alumnado de la propia facultad compostelana a través de proyectos emergentes en formato pódcast que se están desarrollando en las aulas, reforzando así el vínculo entre el entorno educativo y la práctica profesional. 

Cultura, patrimonio y educación en directo

La programación comenzará a las 10.00 horas y combinará diferentes formatos como entrevistas, actuaciones, teatro, danza o intervenciones literarias, con un enfoque centrado en la divulgación del patrimonio cultural inmaterial.

El proyecto ‘Ponte... nas Ondas!’ está reconocido por la UNESCO como una buena práctica en patrimonio cultural inmaterial desde 2022 y sirve como modelo de colaboración entre comunidades educativas y culturales de Galicia y Portugal.

La jornada contará con la implicación de instituciones como la Xunta de Galicia, diputaciones, ayuntamientos, universidades y centros de formación del profesorado, consolidando una iniciativa que busca poner en valor la cultura compartida a través de la educación y la comunicación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O profesor Gumersindo Feijoo é catedrático de Enxeñaría Química da USC dende o ano 2008

Gumersindo Feijoo, novo director científico do CRETUS da USC
Redacción
Los agentes de la Policía Nacional atienden a la ciudadanía en instalaciones provisionales habilitadas en la Praza do Obradoiro tras el incendio de la comisaría

Cruce de reproches en Santiago por la política de vivienda entre PP y Gobierno local
Agencias
La Xunta de Goberno local aprobó el modificado del proyecto de reurbanización de la rúa García Lorca, lo que permite retomar unas obras paralizadas por la detección de fibrocemento

Santiago levanta la suspensión de las obras de García Lorca tras aprobar el modificado del proyecto
Agencias
Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

El gobierno local recuerda la obligación de presentar el proyecto de restauración de las gárgolas del Hostal
Agencias