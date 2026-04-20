Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Gumersindo Feijoo, novo director científico do CRETUS da USC

O catedrático de Enxeñaría Química substitúe a María Teresa Moreira tras ser elixido pola Comisión Reitora co aval da Comisión Científica Externa

Redacción
20/04/2026 18:18
O profesor Gumersindo Feijoo é catedrático de Enxeñaría Química da USC dende o ano 2008
Santi Alvite
O catedrático da Enxeñaría Química da USC Gumersindo Feijoo será o novo director científico do Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnoloxías Ambientais da USC (CRETUS), logo de ser elixido este luns 20 no marco da xuntanza da Comisión Reitora deste centro singular da USC e de ter o apoio da Comisión Científica Externa. O profesor substitúe no cargo a María Teresa Moreira.

O profesor Gumersindo Feijoo é catedrático de Enxeñaría Química da USC dende o ano 2008 logo dun proceso de habilitación nacional celebrado na Universidade Complutense de Madrid. A longo da súa carreira investigadora ten supervisados 32 teses de doutoramento, coa participación en 21 proxectos europeos, 12 proxecto nacionais e 38 contratos de I+D relevantes con empresas. Esta actividade derivou na publicación de máis de 350 artigos científicos indexados no JCR e 9 patentes ou marcas rexistradas (dúas en explotación).

O impacto da súa investigación amósase entre outros indicadores polo número de citas que lle permite ser incluído no denominado ránking de Standord entre o 2% de científicos máis citados do mundo, e na presenza en 156 documentos de planificación estratéxica da Comisión Europeo e outros 20 países como, por exemplo, Alemaña, Australia, Canada, Estados Unidos ou Singapur.

Te puede interesar

O profesor Gumersindo Feijoo é catedrático de Enxeñaría Química da USC dende o ano 2008

Gumersindo Feijoo, novo director científico do CRETUS da USC
Redacción
Los agentes de la Policía Nacional atienden a la ciudadanía en instalaciones provisionales habilitadas en la Praza do Obradoiro tras el incendio de la comisaría

Cruce de reproches en Santiago por la política de vivienda entre PP y Gobierno local
Agencias
La Xunta de Goberno local aprobó el modificado del proyecto de reurbanización de la rúa García Lorca, lo que permite retomar unas obras paralizadas por la detección de fibrocemento

Santiago levanta la suspensión de las obras de García Lorca tras aprobar el modificado del proyecto
Agencias
Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

El gobierno local recuerda la obligación de presentar el proyecto de restauración de las gárgolas del Hostal
Agencias