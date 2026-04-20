Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Filoloxía da USC celebra o seu patrón cunha semana de actividades culturais

A programación inclúe lecturas, presentacións, conferencias, cinema e teatro entre o 20 e o 23 de abril

Redacción
20/04/2026 06:28
Os actos conmemoran a festividade de San Isidoro de Sevilla cun programa aberto que combina divulgación académica e propostas culturais
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

A Facultade de Filoloxía da USC conmemora a súa festividade cunha ampla programación cultural que se desenvolverá do 20 ao 23 de abril. Así, na entrada do centro, terá lugar, entre as 10.00 e as 14.00 horas do luns 20, un ‘Micro aberto’ para a lectura de textos nas diferentes linguas que se imparten na Facultade.

Ao día seguinte, ás 12.00 horas, o decano Elias Feijó e a vicedecana de cultura Elsa González presentarán os libros 'De pedra a azulexo. Obras premiadas no XI Concurso Literario Mazarelos 2025' e 'Converxencias 2025: Mundo rural, mundo urbano'. Ademais, inaugurarase a exposición ‘Proxectos colaborativos da Facultade de Filoloxía’.

O día 22 de abril, tamén ás 12.00 horas, terá lugar o acto institucional de conmemoración do patrón, San Isidoro de Sevilla, nun acto presidido pola vicerreitora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana Iglesia. No acto tamén participará o decano, Elias Feijó, e a vicedecana de cultura, Elsa González. A sesión contará coa conferencia ‘Do ‘ueriloquium’ ao asterisco: alegoría e arqueoloxía da palabra’, polo profesor Virgilio García Trabazo, introducido pola profesora Helena de Carlos; e presentarase o libro 'Decanas e decanos da Facultade de Filoloxía (1977-2020). Conferencias pronunciadas no ciclo conmemorativo do 50 aniversario'. No acto actuará o coro da Facultade de Filoloxía Verba Volant e presentarase a galería de fotografías de decanas e decanos.

A proxección do filme 'The lost king', seguida da mesa redonda na que participarán Philippa Langley, Rubén Jarazo, Susana Jiménez, Cristina Mourón e Manuela Palacios, terá lugar o 23, ás 10.00 horas. Finalmente, ese mesmo día, no Auditorio do centro e a partir das 18.30 horas, terá lugar a representación da obra 'Mala vida e pior morte do rei Ricardo III'

Teatro

Finalmente, ese mesmo día, no Auditorio do centro e a partir das 18.30 horas, terá lugar a representación da obra 'Mala vida e pior morte do rei Ricardo III'. O recoñecido actor e dramaturgo Evaristo Calvo protagonizou este monólogo que coescribiu xunto á poeta e escritora María Lado. A obra mestura humor grotesco, lirismo e tenebrismo para ofrecer unha revisión accesible e contemporánea da historia, mesmo para un público non familiarizado coa versión shakespeariana do personaxe. Nesta proposta, Ricardo III non procura tanto o recoñecemento como rei como a restauración da súa humanidade, negada durante séculos pola súa inxusta transformación en vilán. O espectáculo fai un uso intelixente do metateatro, establecendo unha relación dinámica entre o actor e o personaxe, o que favorece unha forte conexión co público.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

