El gobierno local recuerda la obligación de presentar el proyecto de restauración de las gárgolas del Hostal

La Comisión Asesora do Patrimonio Histórico de Santiago introdujo condiciones sobre los materiales de la intervención en las gárgolas y reiteró la obligación de presentar un proyecto de restauración Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha asegurado que la Comisión Asesora do Patrimonio Histórico de Santiago añadió algunas condiciones sobre el material utilizado en las obras de las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos y que recordó a la promotora de las obras la obligación de presentar el proyecto de restauración.

En rueda de prensa, Louzao ha reiterado que el Hostal es un Ben de Interés Cultural (BIC), y por tanto está "protegido con máximo nivel". Además, como ocurre con todos los BIC, la Xunta es la "única competente para dictaminar sobre la adecuación de los proyectos".

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Según ha relatado, en el informe que emitido en diciembre por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural consta la obligación de que la promotora de la obra presentase un proyecto de restauración de determinados elementos, entre los que están las gárgolas.

Asimismo, se sometió el proyecto a dictamen de la Comisión Asesora do Patrimonio Histórico, de la que forman parte todos los grupos políticos. Allí, se añadieron algunas condiciones sobre materiales, y se recordó a la promotora de las obras la obligación de cumplir con el mandato de la Dirección Xeral de presentarle el proyecto de restauración.

En este sentido, Louzao ha apuntado que les parece "importante" comprobar si efectivamente se llegó a entregar y el contenido que se recogía en el proyecto.