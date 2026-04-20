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Santiago de Compostela

El compostelano Daniel Rey se proclama campeón de España de gimnasia rítmica

El deportista de Viravolta Santiago logra el oro en Oviedo con un ejercicio de cinta que le sitúa en lo más alto del podio nacional

Eladio Lois
Eladio Lois
20/04/2026 15:11
Daniel Rey conquista el campeonato de España
Daniel Rey conquista el campeonato de España
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El gimnasta compostelano Daniel Rey, del Club Ximnasia Rítmica Viravolta Santiago, se proclamó el pasado 19 de abril campeón de España 2026 en categoría infantil base individual masculino durante el Campeonato de España Individual Base Masculino, disputado en Oviedo.

El deportista logró la medalla de oro gracias a un brillante ejercicio de cinta, con el que alcanzó una puntuación de 17,250 puntos, situándose como el mejor gimnasta del país en su categoría. 

Un oro histórico para el Viravolta Santiago

El título supone un hito para el club compostelano, que suma así un nuevo éxito de alcance nacional a su trayectoria en competiciones de alto nivel.

El gimnasta compostelano tras proclamarse campeón de España en categoría infantil
El gimnasta compostelano tras proclamarse campeón de España en categoría infantil
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En el caso de Daniel Rey, el campeonato confirma su progresión deportiva, tras haber conseguido previamente varias medallas en el ámbito autonómico y resultados destacados en citas estatales.

El gimnasta estuvo acompañado en esta competición por Ana Coladas y Silvia Pena, en un campeonato que reunió a los mejores deportistas del panorama nacional en categorías base. 

Un proyecto deportivo consolidado en Santiago

Desde el club destacan que este resultado refleja el trabajo desarrollado durante años en la base, donde el deportista se ha formado desde pequeño bajo la dirección de la presidenta del Viravolta Santiago, Wendy Rey, junto al equipo técnico de la entidad.

El campeonato refuerza, según subrayan, el crecimiento de un proyecto deportivo sólido, que combina formación de base con rendimiento competitivo al máximo nivel.

Asimismo, el club ha agradecido el respaldo de su patrocinador principal, Jael Joyería, así como la colaboración del Concello de Santiago por su apoyo continuado al deporte base en la ciudad.

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