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Santiago de Compostela

El centro oncológico de La Esperanza atendió a 149 nuevos pacientes en 2025

El departamento realizó casi 2.000 consultas a lo largo del curso pasado

Eladio Lois
Eladio Lois
20/04/2026 06:02
Imagen de archivo de una consulta oncológica en HM CIOCC
Imagen de archivo de una consulta oncológica en HM CIOCC
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La sede compostelana del Centro Integral Oncológico Clara Campal (HM CIOCC), ubicada en el Hospital HM La Esperanza, registró en 2025 un total de 1.908 consultas oncológicas y atendió a 149 nuevos pacientes, consolidando su actividad asistencial en Santiago de Compostela.

Durante el pasado ejercicio, el centro administró 758 tratamientos oncológicos, de los que 701 correspondieron a ciclos de quimioterapia y 57 a tratamientos orales, dentro de un modelo basado en la medicina personalizada, el trabajo multidisciplinar y la toma de decisiones clínicas sustentadas en evidencia científica. 

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Refuerzo del equipo y especialización asistencial

El centro ha reforzado su plantilla en 2025 y cuenta actualmente con cinco especialistas en áreas que concentran la mayor incidencia de casos, como el cáncer de mama, digestivo, genitourinario, de pulmón y oncohematología.

Estas patologías representaron el 80 % de los diagnósticos atendidos. En concreto, el 30 % de los casos correspondieron a cáncer de mama, el 15 % a tumores del aparato digestivo, el 13 % al sistema genitourinario, el 9 % a cáncer de pulmón y otro 15 % a enfermedades oncohematológicas.

En cuanto a los tratamientos, el 70 % de los pacientes que iniciaron terapias antineoplásicas recibieron quimioterapia o inmunoterapia, mientras que el 30 % restante accedió a tratamientos orales dirigidos a alteraciones moleculares, lo que evidencia la apuesta por la medicina de precisión. 

Avances en ensayos clínicos y diagnóstico precoz

Entre las principales novedades, HM CIOCC Galicia ha puesto en marcha una unidad de ensayos clínicos, que ya cuenta con un estudio activo. Además, los pacientes pueden acceder a ensayos en fases tempranas a través de la unidad de referencia internacional en Madrid, en el marco de la red del grupo hospitalario.

El centro también ha impulsado el área de diagnóstico hipertemprano, en la que se ha atendido a 15 pacientes mediante el uso de pruebas como la biopsia líquida, orientadas a detectar de forma precoz posibles procesos tumorales y facilitar tratamientos con intención curativa.

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