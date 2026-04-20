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Santiago de Compostela

El Biopolo Sionlla refuerza su papel como polo clave de la biotecnología gallega

La Federación Galega de Parques Empresariais reúne a su comité ejecutivo en el Tambre y destaca el centro como una iniciativa “innovadora y ejemplar”

Eladio Lois
Eladio Lois
20/04/2026 11:28
Directivos de FEGAPE durante su visita al Biopolo Sionlla
Directivos de FEGAPE durante su visita al Biopolo Sionlla
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El Biopolo Sionlla, situado en la Área Empresarial do Tambre de Santiago de Compostela, ha acogido la reunión del comité ejecutivo de la Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE), en un encuentro que ha servido para poner en valor este espacio como motor de innovación en Galicia.

Una docena de directivos de parques empresariales gallegos, encabezados por el presidente de la entidad, José Ángel Vázquez, visitaron las instalaciones del polo biotecnológico compostelano, donde también celebraron una sesión de trabajo centrada en asuntos de ámbito autonómico que afectan a estos espacios industriales.

De esquerda a dereita, Elsa González, Rosa Crujeiras, Almudena Hospido e María José Alonso Veloso

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Durante la visita, el gerente de la Asociación Área Empresarial do Tambre, José Manuel Beceiro, guió a los asistentes por el complejo, mientras que el consejero delegado de Sionlla Biotech, Ramón Lois, explicó la filosofía del centro y detalló las empresas que actualmente operan en él.

Desde FEGAPE subrayaron que el Biopolo Sionlla constituye una iniciativa “muy positiva, innovadora y ejemplar”, destacando su carácter único en Galicia y su potencial para dinamizar el tejido empresarial. 

Un polo para atraer talento e innovación

El Biopolo Sionlla se configura como un centro de innovación y colaboración público-privada, concebido para favorecer sinergias entre empresas, centros de investigación, universidades y startups del sector biotecnológico.

Su objetivo es posicionar a Santiago y al conjunto de Galicia como una bio-región de referencia internacional, ofreciendo servicios orientados a la incubación, el crecimiento empresarial y la transferencia tecnológica.

En la actualidad, el complejo alberga distintas entidades como SunRock Biopharma, centrada en terapias contra cánceres agresivos; la multinacional Zinpro, especializada en sostenibilidad y bienestar animal; o BFClima Tech, iniciativa impulsada por la Xunta vinculada a la economía circular. También forman parte del ecosistema el clúster BIOGA y la sociedad de capital riesgo Unirisco.

Está previsto, además, que a lo largo de este año se incorporen nuevas firmas procedentes de Bioincubatech, la incubadora de alta tecnología de la Universidade de Santiago, lo que reforzará el crecimiento del centro.

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