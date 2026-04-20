Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Arteal suma cuatro puntos para mantener el segundo puesto en la Superdivisión

El equipo compostelano firma una victoria, un empate y una derrota en una triple jornada clave para la clasificación

Eladio Lois
Eladio Lois
20/04/2026 12:33
Los dos equipos antes del partido este domingo en San Lázaro
Los dos equipos antes del partido este domingo en San Lázaro
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Arteal Santiago afrontó una de las semanas más exigentes de la temporada en la Superdivisión masculina de tenis de mesa, con tres encuentros en apenas cinco días ante rivales directos. El balance final —una victoria, un empate y una derrota— permite al conjunto compostelano mantenerse en la segunda posición de la clasificación, empatado a puntos con el Alicante. 

Derrota ante el Alicante y triunfo clave en Olot

El primero de los compromisos se disputó el miércoles en un duelo adelantado frente al Alicante, tercer clasificado. El Arteal, que alineó a Enio, Humberto e Ioannis, comenzó compitiendo, pero acabó cediendo en un encuentro muy igualado que se decidió en los últimos partidos, con derrota final tras cinco duelos individuales.

Sin apenas descanso, el equipo compostelano viajó a Cataluña para enfrentarse al Olot, cuarto en la tabla, en un partido decisivo para mantenerse en la zona alta. En este encuentro, con Gastón sustituyendo a Ioannis, el Arteal logró una victoria de gran mérito, con actuaciones destacadas de Humberto y un decisivo Enio, que, pese a sus problemas físicos, fue capaz de remontar en el último partido para asegurar el triunfo. 

Empate en San Lázaro en un duelo de casi cuatro horas

La semana se cerró el domingo en Santiago, donde el Arteal recibió en San Lázaro al Visit Pontevedra en un enfrentamiento que se prolongó durante casi cuatro horas.

El duelo comenzó con victoria de Humberto, pero el conjunto pontevedrés respondió para igualar la contienda. Enio, condicionado por molestias físicas, volvió a ser clave al remontar un partido complicado y mantener con vida a su equipo.

Con el marcador en contra, el propio Enio asumió la responsabilidad en el último encuentro y firmó una actuación decisiva para lograr el empate final (3-3) en un partido de máxima igualdad.

Tras esta triple jornada, el Arteal se mantiene en la lucha por los primeros puestos, igualado a 31 puntos con el Alicante. Su próximo compromiso será el 8 de mayo, cuando recibirá en San Lázaro al conjunto murciano del Hortitec Alzira.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O profesor Gumersindo Feijoo é catedrático de Enxeñaría Química da USC dende o ano 2008

Gumersindo Feijoo, novo director científico do CRETUS da USC
Redacción
Los agentes de la Policía Nacional atienden a la ciudadanía en instalaciones provisionales habilitadas en la Praza do Obradoiro tras el incendio de la comisaría

Cruce de reproches en Santiago por la política de vivienda entre PP y Gobierno local
Agencias
La Xunta de Goberno local aprobó el modificado del proyecto de reurbanización de la rúa García Lorca, lo que permite retomar unas obras paralizadas por la detección de fibrocemento

Santiago levanta la suspensión de las obras de García Lorca tras aprobar el modificado del proyecto
Agencias
Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

El gobierno local recuerda la obligación de presentar el proyecto de restauración de las gárgolas del Hostal
Agencias