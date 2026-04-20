El Arteal suma cuatro puntos para mantener el segundo puesto en la Superdivisión

Los dos equipos antes del partido este domingo en San Lázaro Cedida

El Arteal Santiago afrontó una de las semanas más exigentes de la temporada en la Superdivisión masculina de tenis de mesa, con tres encuentros en apenas cinco días ante rivales directos. El balance final —una victoria, un empate y una derrota— permite al conjunto compostelano mantenerse en la segunda posición de la clasificación, empatado a puntos con el Alicante.

Derrota ante el Alicante y triunfo clave en Olot

El primero de los compromisos se disputó el miércoles en un duelo adelantado frente al Alicante, tercer clasificado. El Arteal, que alineó a Enio, Humberto e Ioannis, comenzó compitiendo, pero acabó cediendo en un encuentro muy igualado que se decidió en los últimos partidos, con derrota final tras cinco duelos individuales.

Sin apenas descanso, el equipo compostelano viajó a Cataluña para enfrentarse al Olot, cuarto en la tabla, en un partido decisivo para mantenerse en la zona alta. En este encuentro, con Gastón sustituyendo a Ioannis, el Arteal logró una victoria de gran mérito, con actuaciones destacadas de Humberto y un decisivo Enio, que, pese a sus problemas físicos, fue capaz de remontar en el último partido para asegurar el triunfo.

Empate en San Lázaro en un duelo de casi cuatro horas

La semana se cerró el domingo en Santiago, donde el Arteal recibió en San Lázaro al Visit Pontevedra en un enfrentamiento que se prolongó durante casi cuatro horas.

El duelo comenzó con victoria de Humberto, pero el conjunto pontevedrés respondió para igualar la contienda. Enio, condicionado por molestias físicas, volvió a ser clave al remontar un partido complicado y mantener con vida a su equipo.

Con el marcador en contra, el propio Enio asumió la responsabilidad en el último encuentro y firmó una actuación decisiva para lograr el empate final (3-3) en un partido de máxima igualdad.

Tras esta triple jornada, el Arteal se mantiene en la lucha por los primeros puestos, igualado a 31 puntos con el Alicante. Su próximo compromiso será el 8 de mayo, cuando recibirá en San Lázaro al conjunto murciano del Hortitec Alzira.