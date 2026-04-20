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Santiago de Compostela

Acadar impulsa la inserción laboral de mujeres con discapacidad en Santiago

La iniciativa, financiada con fondos del IRPF y la Xunta, ofrece itinerarios personalizados y formación para mejorar la empleabilidad

Eladio Lois
Eladio Lois
20/04/2026 06:58
Participantes en una sesión de orientación laboral del programa de Acadar
Participantes en una sesión de orientación laboral del programa de Acadar
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La Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (Acadar) ha puesto en marcha una nueva edición del Servicio de Inclusión y Transición al Empleo, un programa que busca mejorar la inclusión sociolaboral de mujeres con discapacidad y que contará con una implantación destacada en Santiago de Compostela, donde participarán 13 de las 35 beneficiarias previstas.

La iniciativa responde a las dificultades que este colectivo encuentra para acceder y mantener un empleo, situando la independencia económica como un elemento clave para alcanzar una vida autónoma. En este contexto, el programa se articula a través de una intervención individualizada, adaptada a las necesidades de cada participante. 

Itinerarios personalizados y formación en competencias

El servicio incluye la realización de entrevistas individuales y el diseño de itinerarios personalizados orientados a reforzar las competencias personales, sociales y laborales. Entre los ejes principales del programa destaca también la formación en nuevas tecnologías, consideradas una herramienta esencial para mejorar la empleabilidad y favorecer la autonomía.

Además, se desarrollarán talleres grupales que permitirán fomentar el apoyo mutuo y la participación social entre las participantes, así como el intercambio de experiencias, aspectos que la entidad considera fundamentales para avanzar en los procesos de inserción laboral. 

Un programa con alcance autonómico

Aunque Santiago concentra el mayor número de participantes, el programa se extenderá también a otras localidades gallegas como Lugo, Ourense, O Carballiño y Silleda, completando un total de 35 mujeres beneficiarias.

El proyecto está financiado con cargo a los fondos del 0,7 % del IRPF, procedentes de las personas contribuyentes que marcan la casilla de fines sociales —conocida como X Solidaria—, y cuenta además con la cofinanciación de la Xunta de Galicia.

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