Verea denuncia que la Policía siga “a la intemperie” tras el incendio de la comisaría de Santiago

Los agentes de la Policía Nacional atienden a la ciudadanía en instalaciones provisionales habilitadas en la Praza do Obradoiro tras el incendio de la comisaría PP Santiago

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha denunciado que los policías continúan trabajando "a la intemperie" dos meses después del incendio de la comisaría compostelana. "Hay decenas de alternativas mucho más dignas", ha subrayado.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el popular ha alertado de la situación de los agentes de la capital gallega, que trabajan en dos furgonetas en la Praza de Obradoiro, encerrados mañana y tarde.

"No es normal esta solución provisional que se está alargando. Hay decenas de alternativas mucho más dignas. Haga frío, calor, llueva o haga sol, los ciudadanos esperan a la intemperie y la policía está encajada en dos furgonetas", ha expuesto.

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Así, ha señalado que en estas semanas pasaron 8.000 personas por "este campamento improvisado y sin las más mínimas condiciones de intimidad", mientras que por el edificio situado frente a la comisaría atendieron a otras 4.000.

"Estamos ante otro ejemplo más de esa desconexión total de Goretti Sanmartín con la ciudad. Un problema que tiene ante sus narices, porque solo tiene que mirar a la izquierda cuando entra a Raxoi", ha remarcado, asegurando que los trabajadores de la Policía Nacional piden ser escuchados.

Borja Verea ha insistido en que los trabajadores piden ser escuchados y en la necesidad de una mayor colaboración, tanto del Gobierno loca, que cedió un local municipal para trasladar de forma provisional las dependencias, como del propio Ejecutivo estatal, del que depende la Policía Nacional --.

Estatua dedicada a Moncho Reboiras

También, el popular ha recriminado al Gobierno local tener espacio para colocar de manera permanente una estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde. Un hecho que, a su parecer, "rompe el consenso para imponer una visión ideológica que no representa a Santiago".

Verea ha advertido que se está rompiendo con una "tradición de consenso en los reconocimientos públicos", especialmente cuando implican elementos permanentes en un espacio "tan simbólico" como la rúa Carreira do Conde.

"Siempre se hicieron desde el consenso y ahora se rompe porque se utiliza el espacio público como herramienta partidista. Esto debería preocuparnos como demócratas porque no responde al interés general de la ciudad, sino a una visión ideológica muy concreta", ha enfatizado el líder del PP local.

Asimismo, ha puesto el foco en que llama "poderosamente la atención" que se impulse un homenaje a este nivel a una figura que "no tiene ninguna vinculación con Santiago". "Que alguien sea capaz de justificar la más mínima vinculación de Reboiras con Santiago", ha retado.

Por todo ello, Borja Verea ha concluido acusando al Gobierno municipal de estar "más cómodo impulsando debates identitarios e ideológicos" que resolviendo los "problemas reales" de los vecinos.