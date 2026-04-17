Una alianza millonaria permitirá explorar nuevas terapias contra el cáncer desde Santiago

El proyecto estará coordinado desde el CiMUS Archivo

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la compañía biotecnológica SunRock Biopharma han puesto en marcha una Unidad Mixta de Investigación con sede en Santiago con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevas terapias biológicas en oncología y enfermedades inflamatorias.

La iniciativa, coordinada por la directora científica del CiMUS, Mabel Loza, contará con una financiación de 2,73 millones de euros durante casi tres años, cofinanciada en un 60 % con fondos europeos FEDER dentro del programa Galicia 2021-2027.

Un modelo para acelerar la llegada de nuevos tratamientos

El proyecto busca reducir los tiempos en el desarrollo de fármacos mediante la validación temprana de nuevas terapias, facilitando que puedan llegar antes a los pacientes. Para ello, se basa en un modelo de innovación abierta que combina el conocimiento académico de la USC con la experiencia empresarial de SunRock.

La Unidad trabajará en el desarrollo preclínico de terapias basadas en anticuerpos monoclonales y conjugados anticuerpo-fármaco, con especial atención a dianas como CCR9 y HER3, áreas en las que la empresa ya cuenta con programas en marcha.

El objetivo es generar datos en fases tempranas que permitan seleccionar con mayor precisión los candidatos terapéuticos y reducir la incertidumbre antes de su transferencia a la industria farmacéutica.