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Santiago de Compostela

Una alianza millonaria permitirá explorar nuevas terapias contra el cáncer desde Santiago

USC y SunRock Biopharma trabajarán conjuntamente en un proyecto de investigación farmacológica dotado con 2,7 millones de euros

Eladio Lois
Eladio Lois
17/04/2026 12:33
El proyecto estará coordinado desde el CiMUS
El proyecto estará coordinado desde el CiMUS
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La Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la compañía biotecnológica SunRock Biopharma han puesto en marcha una Unidad Mixta de Investigación con sede en Santiago con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevas terapias biológicas en oncología y enfermedades inflamatorias.

La iniciativa, coordinada por la directora científica del CiMUS, Mabel Loza, contará con una financiación de 2,73 millones de euros durante casi tres años, cofinanciada en un 60 % con fondos europeos FEDER dentro del programa Galicia 2021-2027. 

Un modelo para acelerar la llegada de nuevos tratamientos

El proyecto busca reducir los tiempos en el desarrollo de fármacos mediante la validación temprana de nuevas terapias, facilitando que puedan llegar antes a los pacientes. Para ello, se basa en un modelo de innovación abierta que combina el conocimiento académico de la USC con la experiencia empresarial de SunRock.

La Unidad trabajará en el desarrollo preclínico de terapias basadas en anticuerpos monoclonales y conjugados anticuerpo-fármaco, con especial atención a dianas como CCR9 y HER3, áreas en las que la empresa ya cuenta con programas en marcha.

El objetivo es generar datos en fases tempranas que permitan seleccionar con mayor precisión los candidatos terapéuticos y reducir la incertidumbre antes de su transferencia a la industria farmacéutica. 

Participación de grupos de referencia en Santiago

La Unidad Mixta integra a tres grupos del CiMUS: la plataforma Innopharma, el grupo de Ciclo Celular y Oncología y el laboratorio de Biomarcadores de Imagen Molecular y Teragnosis, además de contar con la participación del Centro de Biomedicina Experimental (CEBEGA) y la colaboración de la Fundación Kærtor.

Este conjunto de capacidades permitirá abordar el desarrollo de terapias desde diferentes perspectivas, incluyendo la identificación de nuevas estrategias en cáncer, el análisis de la biodistribución de fármacos o el uso de modelos preclínicos avanzados.

SunRock Biopharma, con sede en Santiago de Compostela, centra su actividad en el desarrollo de anticuerpos terapéuticos y mantiene una estrategia orientada a establecer acuerdos de licencia con grandes compañías farmacéuticas para completar el desarrollo clínico de sus programas.

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