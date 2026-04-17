Silvia Salgado reivindica el valor de la lectura en la presentación de 'Antes del lunes'

José Miguel Alonso Giráldez, Silvia Salgado y Laura Rodríguez al inicio de la presentación de ‘Antes del lunes’ en la Librería Follas Novas de Santiago Eladio Lois

La Librería Follas Novas acogió este viernes, a las 19.00 horas, la presentación de ‘Antes del lunes’, la última obra de la escritora afincada en Galicia Silvia Salgado, en un acto que apostó por el diálogo como eje central y que reunió a lectores y agentes del sector editorial en Santiago de Compostela.

La autora estuvo acompañada por el profesor de la Universidade da Coruña, José Miguel Alonso Giráldez, y por la directora editorial de Hércules de Ediciones, Laura Rodríguez, en una conversación abierta que permitió profundizar en el proceso creativo del libro y en los temas que atraviesan la obra.

Una defensa de la lectura desde lo cotidiano

Durante el encuentro, Salgado abordó algunas de las ideas centrales de ‘Antes del lunes’, un libro que parte de lo cotidiano para abrir reflexiones más amplias sobre el tiempo, el contexto social y la experiencia personal. “Escribir es una necesidad que tengo desde niña, pero indudablemente prefiero la lectura”, señaló.

La autora puso el foco en el papel social de los libros, asegurando que “necesitamos la lectura, es algo cívico que nos ayuda a construir ciudadanía y que nos permite entender realidades que no son la nuestra”.

Necesitamos la lectura, es algo cívico que nos ayuda a construir ciudadanía y que nos permite entender realidades que no son la nuestra” Silvia Salgado, escritora

En esa misma línea, subrayó el impacto personal de la lectura: “Leer me ha dado mucha humildad. Si hay dolor, otros ya lo han padecido. Si hay éxito, otros ya lo han tenido”.

Silvia Salgado, durante la presentación de ‘Antes del lunes’ Eladio Lois

Un libro que dialoga con otros libros

La obra se presenta como una biblioteca personal, una suerte de itinerario lector en el que la autora dialoga con textos que han marcado su forma de comprender el mundo. “Este libro no nació para ser un libro. Es una pequeña biblioteca de libros que a mí en un momento dado me han servido para comprender cosas que acontecían fuera, pero sobre todo cosas que acontecían dentro”, explicó.

Desde la editorial, Laura Rodríguez destacó el alcance del libro entre distintos tipos de lectores: “Es un libro que puede despertar mucho amor por la literatura, incluso para aquellos que todavía no lo tienen”.

La editora Laura Rodríguez subraya el valor del libro como puerta de entrada al hábito lector Eladio Lois

Por su parte, el profesor José Miguel Alonso Giráldez puso en valor la estructura de la obra y su profundidad lectora: “Es difícil encontrar homogeneidad en los artículos de prensa, pero este libro es muy homogéneo. Yo presumo de ser un gran lector, pero al leer a Silvia me doy cuenta de que, en realidad, no leo nada. Todos sus textos están apoyados en diferentes lecturas, por eso aprendes mucho cuando la lees”.

Yo presumo de ser un gran lector, pero al leer a Silvia me doy cuenta de que, en realidad, no leo nada" José Miguel Alonso Giráldez, académico

El académico añadió que “Silvia consigue hilvanar historias cotidianas, pero también globales, con referencias a diferentes autores y lecturas, lo cual es realmente difícil”, y destacó además una de las ideas que atraviesan la obra: “En este libro se plantea que ser lector es fácil y que escribir te puede dar gloria, pero también puede condenarte”.

José Miguel Alonso Giráldez destaca la coherencia y base lectora del 'Antes del lunes' Eladio Lois

Durante la conversación también hubo espacio para reflexionar sobre el propio acto de escribir, que Salgado definió como una experiencia exigente. “Escribir para mí es ponerme de puntillas ante el precipicio”, explicó.

El evento concluyó con un intercambio cercano con el público, en un ambiente que reflejó el espíritu del libro: una invitación a leer con calma y a encontrar en la literatura un espacio para comprender tanto lo que ocurre fuera como lo que sucede dentro de cada lector.