Santiago retoma a campaña de información sobre o colector marrón 'Ti tes a chave'
O Concello e Urbaser impulsan puntos de sensibilización para ampliar a participación na separación de residuos orgánicos
O Concello de Santiago de Compostela xunto coa empresa concesionaria do servizo de limpeza e recollida de lixo, Urbaser, decidiron retomar os puntos de información sobre o colector marrón para facer partícipes a máis veciños e veciñas na separación dos residuos orgánicos que xeramos a diario nas nosas vivendas.
Xa hai catro anos da implantación do colector marrón na cidade, sendo un concello pioneiro na instalación do colector pechado coa finalidade de concienciar a veciñanza da separación de residuos orgánicos. Na actualidade o municipio santiagués suma case 6.000 familias partícipes de forma activa na campaña coñecida baixo o lema “Ti Tes A Chave” e tamén 136 grandes xeradores que decidiron sumarse ao novo modelo de xestión de residuos.
Esta semana, dende o mércores 15 de abril, retómase a campaña de sensibilización e divulgación para que todas as familias interesadas podan informarse na carpa de “Ti tes a Chave”. Estas accións a pé de rúa repetiranse nas vindeiras semanas e informarase das novas localización a través da web santiagosostible.gal e santiagodecompostela.gal así como a través do Facebook de Santiago Sostible.
Que beneficios me xera separar o lixo
Cando os camións chegan a Sogama con lixo mesturado, o que vai ao colector gris de “resto”, cóbrannos 111 € polo tratamento de cada tonelada, sen embargo isto redúcese á metade para a materia orgánica que vai no camión dos biorresiduos e a cero euros, cando falamos dos camións dos envases, do vidro e co papel/cartón.
As facturas emitidas por Sogama páganse directamente co que se cobra dos recibos do lixo, polo que canto peor separado esté o lixo máis custo supón. Polo que non é un compromiso só co planeta, senón tamén unha cuestión de economía e aforro.