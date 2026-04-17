Santiago de Compostela

Santiago retoma a campaña de información sobre o colector marrón 'Ti tes a chave'

O Concello e Urbaser impulsan puntos de sensibilización para ampliar a participación na separación de residuos orgánicos

Redacción
17/04/2026 10:17
As carpas informativas permitirán á veciñanza coñecer o funcionamento do colector marrón e sumarse ao sistema de recollida de orgánicos xa implantado na cidade
Concello de Santiago
O Concello de Santiago de Compostela xunto coa empresa concesionaria do servizo de limpeza e recollida de lixo, Urbaser, decidiron retomar os puntos de información sobre o colector marrón para facer partícipes a máis veciños e veciñas na separación dos residuos orgánicos que xeramos a diario nas nosas vivendas.

Xa hai catro anos da implantación do colector marrón na cidade, sendo un concello pioneiro na instalación do colector pechado coa finalidade de concienciar a veciñanza da separación de residuos orgánicos. Na actualidade o municipio santiagués suma case 6.000 familias partícipes de forma activa na campaña coñecida baixo o lema “Ti Tes A Chave” e tamén 136 grandes xeradores que decidiron sumarse ao novo modelo de xestión de residuos.

Esta semana, dende o mércores 15 de abril, retómase a campaña de sensibilización e divulgación para que todas as familias interesadas podan informarse na carpa de “Ti tes a Chave”. Estas accións a pé de rúa repetiranse nas vindeiras semanas e informarase das novas localización a través da web santiagosostible.gal e santiagodecompostela.gal así como a través do Facebook de Santiago Sostible.

Que beneficios me xera separar o lixo

Cando os camións chegan a Sogama con lixo mesturado, o que vai ao colector gris de “resto”, cóbrannos 111 € polo tratamento de cada tonelada, sen embargo isto redúcese á metade para a materia orgánica que vai no camión dos biorresiduos e a cero euros, cando falamos dos camións dos envases, do vidro e co papel/cartón.

As facturas emitidas por Sogama páganse directamente co que se cobra dos recibos do lixo, polo que canto peor separado esté o lixo máis custo supón. Polo que non é un compromiso só co planeta, senón tamén unha cuestión de economía e aforro.

