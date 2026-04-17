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Santiago de Compostela

Santiago recuerda a los propietarios la obligación de limpiar sus fincas antes del 31 de mayo para prevenir incendios

El Concello advierte de sanciones y ejecuciones subsidiarias si no se cumple la normativa autonómica

Eladio Lois
Eladio Lois
17/04/2026 08:38
Trabajos de desbroce en una finca del municipio
Trabajos de desbroce en una finca del municipio
Concello de Santiago
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El Concello de Santiago ha recordado a las personas propietarias de parcelas en suelo urbano, urbanizable y de núcleo rural la obligación legal de mantener los terrenos limpios de maleza antes del 31 de mayo, en cumplimiento de la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. 

La normativa establece, en sus artículos 21 y 22, que los titulares de terrenos deben garantizar la gestión del combustible vegetal, mediante la corta y roza, en una franja de 50 metros alrededor de zonas urbanas, viviendas e infraestructuras situadas a menos de 400 metros del monte.

En ese perímetro no podrán existir especies como pinos, eucaliptos, acacias o matorral (tojos, xestas o silvas), debido a su elevado riesgo de propagación del fuego.

Además, se recuerda la obligación de mantener diez metros libres de vegetación combustible a lo largo de carreteras y caminos, una medida clave para reducir la peligrosidad en caso de incendio. 

Vigilancia municipal y posibles sanciones

El Concello subraya que supervisará el cumplimiento de estas obligaciones, en el marco del Plan municipal de prevención y defensa contra incendios forestales, publicado en el BOP el 29 de enero de 2025.

En caso de incumplimiento tras la fecha límite, se iniciarán órdenes de ejecución y expedientes sancionadores, y, si fuese necesario, la administración procederá a realizar los trabajos de limpieza de forma subsidiaria, repercutiendo el coste a la persona propietaria.

El gobierno local apela a la responsabilidad y colaboración de la ciudadanía para cumplir con estas medidas, fundamentales para reducir el riesgo de incendios en el entorno urbano y rural del municipio.

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