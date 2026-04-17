Santiago recuerda a los propietarios la obligación de limpiar sus fincas antes del 31 de mayo para prevenir incendios

Trabajos de desbroce en una finca del municipio Concello de Santiago

El Concello de Santiago ha recordado a las personas propietarias de parcelas en suelo urbano, urbanizable y de núcleo rural la obligación legal de mantener los terrenos limpios de maleza antes del 31 de mayo, en cumplimiento de la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

La normativa establece, en sus artículos 21 y 22, que los titulares de terrenos deben garantizar la gestión del combustible vegetal, mediante la corta y roza, en una franja de 50 metros alrededor de zonas urbanas, viviendas e infraestructuras situadas a menos de 400 metros del monte.

En ese perímetro no podrán existir especies como pinos, eucaliptos, acacias o matorral (tojos, xestas o silvas), debido a su elevado riesgo de propagación del fuego.

Además, se recuerda la obligación de mantener diez metros libres de vegetación combustible a lo largo de carreteras y caminos, una medida clave para reducir la peligrosidad en caso de incendio.

Vigilancia municipal y posibles sanciones

El Concello subraya que supervisará el cumplimiento de estas obligaciones, en el marco del Plan municipal de prevención y defensa contra incendios forestales, publicado en el BOP el 29 de enero de 2025.

En caso de incumplimiento tras la fecha límite, se iniciarán órdenes de ejecución y expedientes sancionadores, y, si fuese necesario, la administración procederá a realizar los trabajos de limpieza de forma subsidiaria, repercutiendo el coste a la persona propietaria.

El gobierno local apela a la responsabilidad y colaboración de la ciudadanía para cumplir con estas medidas, fundamentales para reducir el riesgo de incendios en el entorno urbano y rural del municipio.