Santiago lanza una nueva campaña para mejorar la gestión de residuos y frenar los vertidos en la calle

La iniciativa desplegará personal a pie de calle durante tres meses para fomentar la correcta separación de residuos y detectar malas prácticas, especialmente en la Cidade Histórica y el Ensanche Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado el lanzamiento de una nueva campaña de concienciación e información para mejorar la gestión de residuos y ha instado a la ciudadanía a avisar al depositar residuos voluminosos en las calles.

Así lo ha trasladado la alcaldesa compostelana en la rueda de prensa de este viernes, una cita semanal en la que Sanmartín ha explicado que en la ciudad se recogen unas 47.000 toneladas/año de residuos, lo que supone una media de 470 kilogramos de residuos por habitante y año.

En este sentido, ha puesto en valor que la ciudad tiene indicadores de reciclaje superiores a los del resto de la Comunidad, apuntando a un 28,7% frente a alrededor del 16% de la media del resto de localidades. "Separamos 32 veces más que la media del país. Estamos haciéndolo bien, pero sabemos que podemos hacerlo mejor", ha subrayado.

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Sin embargo, durante su intervención, la alcaldesa ha alertado de la situación de los residuos voluminosos, cuya aparición en la calle ha experimentado un "aumento muy significativo". Al respecto, ha pedido a la ciudadanía que contacte con los servicios municipales para avisar y concertar el día y hora en la que serán depositados en la vía pública.

Esta gestión se puede hacer a través de la web santiagosostible.gal y del teléfono 981565469 (de 10.00 a 13.00 horas de lunes a viernes) o bien, pueden llevarse directamente los residuos a los puntos limpios.

En esta línea, ha apuntado que el servicio municipal recibió algo más de 25.000 avisos en 2025, un 10,5% más que el año anterior y un 13% por encima de los recibidos en 2023. No obstante, el año pasado solo el 38% de retiradas de estos residuos fueron resultado de una llamada previa.

Para impulsar la limpieza en las calles y la separación de residuos correcta por parte de los vecinos, Goretti Sanmartín ha anunciado el inicio de una nueva campaña de información. Durante los próximos tres meses, personal técnico ambiental estará a pie de calle para informar sobre la forma en la que se debe separar y depositar los diferentes tipos de residuos.

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Dicha iniciativa incluirá acciones informativas, así como la detección de malas prácticas -cuyo procedimiento contempla tres avisos previos antes de trasladar el incumplimiento-. Así, Sanmartín ha expuesto que en la última campaña se realizaron 300 actuaciones informativas, de las que derivaron un total de 23 expedientes.

Las acciones de información y control se extenderán a todo el término municipal, aunque tendrán especial intensidad en la Cidade Histórica y en el Ensanche, donde se concentra la mayor producción de residuos.

"Por supuesto, continuaremos avanzando también en los mecanismos de control, de la empresa prestadora del servicio y de los incumplimientos de las personas usuarias, e impulsando los expedientes sancionadores que correspondan, pero lo primero es la concienciación", ha considerado la mandataria local, poniendo el foco en el "compromiso con la calidad de los servicios y del espacio público".