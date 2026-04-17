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Santiago de Compostela

Santiago acoge un curso de rehabilitación de edificios único en España

La formación, impulsada por la Fundación Laboral de la Construcción y el Consorcio, arranca este viernes con profesionales de toda Galicia

Eladio Lois
Eladio Lois
17/04/2026 08:27
Participantes en una edición anterior del CEGOR en Santiago
Participantes en una edición anterior del CEGOR en Santiago
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La Fundación Laboral de la Construcción de Galicia y el Consorcio de Santiago ponen en marcha este viernes, 17 de abril, una nueva edición del Curso Superior de Especialización en Xestión de Obras de Rehabilitación (CEGOR), una formación considerada referente en el sector y única en España en este ámbito. 

La iniciativa, que alcanza su octava edición, está dirigida a profesionales de distintos perfiles técnicos interesados en especializarse en el ámbito de la rehabilitación y la renovación urbana. Desde su puesta en marcha en 2019, cerca de 150 técnicos gallegos han pasado por este programa formativo.

Las clases se desarrollarán de forma presencial los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en el centro de formación ubicado en la antigua fábrica de curtidos de Pontepedriña de Arriba, en Santiago.

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La rehabilitación se ha convertido en uno de los campos con mayor proyección dentro del sector de la construcción, impulsada por la necesidad de conservar el patrimonio arquitectónico y avanzar hacia modelos más sostenibles. En este contexto, las entidades organizadoras destacan su papel como motor económico y ambiental, clave para mejorar la calidad de vida y reducir el impacto medioambiental. 

Formación práctica con expertos del sector

El curso contará con la participación de hasta 40 profesionales especializados en rehabilitación, que impartirán tanto contenidos teóricos como talleres prácticos sobre técnicas y oficios como la cantería, la forja o el trabajo en madera. Además, el programa incluye visitas a empresas para conocer materiales y procesos constructivos.

Bajo la coordinación del arquitecto del Consorcio de Santiago, Ángel Panero, el CEGOR ofrece una visión integral de la gestión de obras de rehabilitación, abordando desde los aspectos administrativos y legales hasta la gestión económica, las instalaciones o la eficiencia energética.

La Fundación Laboral de la Construcción de Galicia subraya la importancia de este tipo de formación en un sector en constante evolución. Solo en 2024, la entidad formó a más de 6.900 profesionales y desarrolló cientos de cursos en toda la comunidad.

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