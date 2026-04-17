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Santiago de Compostela

Sanmartín cuestiona la solución estética de las gárgolas del Hostal pero remite la decisión a la Xunta

El Ayuntamiento solicitará a Patrimonio Cultural que confirme si los tubos instalados estaban incluidos en el proyecto autorizado

Agencias
17/04/2026 17:05
Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos
La intervención en el Hostal dos Reis Católicos responde a problemas de humedades, aunque el gobierno local reclama aclaraciones sobre su ejecución y aval técnico
Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha admitido que la solución adoptada para las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos, no le parece la "más satisfactoria", pero el tema le corresponde a la Xunta, al ser el edificio un Bien de Interés Cultural.

Así lo ha manifestado tras ser preguntada por los medios de comunicación acerca de su opinión sobre los tubos que se han colocado en las gárgolas, unos elementos que buscan resolver "problemas de humedades".

"Yo creo que desde un punto de vista estético, desde un punto de vista personal, yo puedo reconocer que no me parece la solución más satisfactoria, pero esto no va de opiniones personales", ha afirmado, recordando que este tema le corresponde a la Xunta al ser el Hostal un BIC y estar "respaldado por una posición técnica".

Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

Polémica por las nuevas gárgolas 'empaladas' del Hostal dos Reis Católicos

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Igualmente, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santiago, Iago Lestegás, afirmó este jueves que pedirán a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que confirme que los tubos metálicos en las gárgolas se incluían en el proyecto de restauración autorizado.

"La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizó el proyecto básico de ejecución de la intervención de las fachadas del Hostal, el Ayuntamiento dio licencia, de acuerdo con esa autorización de la Dirección Xeral, y en esa resolución, de abril de 2024, dice que la colocación de esos elementos es necesaria por esta problemática de las humedades, pero también dice que la forma de colocación específica de esos elementos tendrá que estar recogida en un proyecto de restauración, que también autoriza la Dirección Xeral", expuso el concejal.

De hecho, continuó Lestegás, la licencia concedida por el Ayuntamiento "estaba también condicionada a que se presentase ese proyecto de restauración en la Xunta y que se autorizase por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ese proyecto de restauración".

Por todo ello, el concejal de Urbanismo avanzó que pedirán a Patrimonio Cultural que confirme que ese proyecto de restauración se autorizó y que preveía "esta solución específica" que, insistió "responde a una problemática de humedades".

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