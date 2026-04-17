Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Vero Boquete une o fútbol e a solidariedade cun partido para promover a doazón de órganos

A SD Compostela e o Atlético Coruña Montañeros súmanse á campaña 'Alcer 7 Vidas' cunha acción de sensibilización no estadio

Redacción
17/04/2026 17:06
A iniciativa incluirá reparto de material informativo e un punto de asesoramento para fomentar a doazón e resolver dúbidas entre a afección
Robina Weermeijer
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

O vindeiro domingo, 19 de abril, o Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro non só vibrará coa emoción do fútbol, senón que tamén se converterá nun altofalante pola vida. O partido que enfrontará á SD Compostela contra o Atlético Coruña Montañeros será a favor da promoción da doazón de órganos. Trátase dunha iniciativa enmarcada no proxecto “Alcer 7 Vidas”, unha campaña que fomenta a doazón e os hábitos de vida saudables, froito da colaboración entre a concellaría de Dereitos e Servizos Sociais do Concello de Santiago, a Asociación ALCER Coruña e a SD Compostela.

Dentro desta campaña, no partido do domingo vanse repartir 800 dípticos informativos nas portas de acceso ao estadio e habilitarase unha mesa informativa no interior do recinto na que persoal especializado de ALCER Coruña resolverá dúbidas e facilitará os trámites para facerse doador ou doadora. A asociación explica que as cifras de negativas familiares á doazón de órganos teñen aumentado nos últimos anos, e por iso é fundamental concienciar á poboación e normalizar o diálogo sobre a doazón no seo das familias para que se respecte a vontade da persoa doadora. Nese sentido, desde ALCER Coruña explican que o obxectivo é que “cada seareiro e seareira saia o domingo do Vero Boquete levando consigo a reflexión de que todos podemos ser heroes e heroínas e salvar vidas”.

ALCER Coruña

A Asociación para a Loita Contra as Enfermidades de Ril, ALCER Coruña, ten como obxectivo prestar atención psicosocial e mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade renal e aos seus familiares na provincia de A Coruña. Ademais da atención, asesoramento e intervención con persoas con enfermidade renal, entre os obxectivos da entidade tamén está a sensibilización á cidadanía sobre a doazón de órganos e hábitos de vida saudables.

Concello de Santiago colabora un ano máis con Alcer no seu programa “7 Vidas” para a sensibilización no eido da doazón e transplante de órganos e promoción da saúde renal. A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, e o coordinador da entidade, Alfredo Saborido, deron conta hoxe das diferentes actividades, nunha rolda na que tamén participaron a concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, e o xerente da SD Compostela, Miguel Fernández

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

