O Vero Boquete une o fútbol e a solidariedade cun partido para promover a doazón de órganos
A SD Compostela e o Atlético Coruña Montañeros súmanse á campaña 'Alcer 7 Vidas' cunha acción de sensibilización no estadio
O vindeiro domingo, 19 de abril, o Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro non só vibrará coa emoción do fútbol, senón que tamén se converterá nun altofalante pola vida. O partido que enfrontará á SD Compostela contra o Atlético Coruña Montañeros será a favor da promoción da doazón de órganos. Trátase dunha iniciativa enmarcada no proxecto “Alcer 7 Vidas”, unha campaña que fomenta a doazón e os hábitos de vida saudables, froito da colaboración entre a concellaría de Dereitos e Servizos Sociais do Concello de Santiago, a Asociación ALCER Coruña e a SD Compostela.
Dentro desta campaña, no partido do domingo vanse repartir 800 dípticos informativos nas portas de acceso ao estadio e habilitarase unha mesa informativa no interior do recinto na que persoal especializado de ALCER Coruña resolverá dúbidas e facilitará os trámites para facerse doador ou doadora. A asociación explica que as cifras de negativas familiares á doazón de órganos teñen aumentado nos últimos anos, e por iso é fundamental concienciar á poboación e normalizar o diálogo sobre a doazón no seo das familias para que se respecte a vontade da persoa doadora. Nese sentido, desde ALCER Coruña explican que o obxectivo é que “cada seareiro e seareira saia o domingo do Vero Boquete levando consigo a reflexión de que todos podemos ser heroes e heroínas e salvar vidas”.
ALCER Coruña
A Asociación para a Loita Contra as Enfermidades de Ril, ALCER Coruña, ten como obxectivo prestar atención psicosocial e mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade renal e aos seus familiares na provincia de A Coruña. Ademais da atención, asesoramento e intervención con persoas con enfermidade renal, entre os obxectivos da entidade tamén está a sensibilización á cidadanía sobre a doazón de órganos e hábitos de vida saudables.
Concello de Santiago colabora un ano máis con Alcer no seu programa “7 Vidas” para a sensibilización no eido da doazón e transplante de órganos e promoción da saúde renal. A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, e o coordinador da entidade, Alfredo Saborido, deron conta hoxe das diferentes actividades, nunha rolda na que tamén participaron a concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, e o xerente da SD Compostela, Miguel Fernández.