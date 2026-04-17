Muere un peregrino a las puertas de Santiago tras sufrir una indisposición

Un peregrino ha fallecido este viernes a la entrada de Santiago de Compostela mientras realizaba el Camino Portugués, tras sufrir una indisposición repentina cuando se encontraba a escasos kilómetros de la capital gallega.

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar poco después de las 14.30 horas en la rúa do Beado, al paso por O Milladoiro, uno de los últimos tramos antes de alcanzar la ciudad.

Tras recibirse el aviso, se movilizaron hasta el punto efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local y del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que intentaron asistir al peregrino, aunque finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Intervención de los servicios de emergencia

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras la alerta, activada al detectarse la indisposición del peregrino en plena vía.

A pesar de la intervención de los sanitarios, el hombre falleció en el lugar, sin que hayan trascendido por el momento más datos sobre su identidad o las causas concretas del fallecimiento.