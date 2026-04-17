Más trenes y más plazas en Santiago: Renfe prepara un refuerzo histórico del Eje Atlántico

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la estación de tren de Santiago de Compostela Cedida

Renfe ha avanzado en Santiago de Compostela los detalles del denominado ‘Plan Galicia’, una estrategia que busca reforzar la oferta ferroviaria en la comunidad y que tendrá un impacto directo en las conexiones que pasan por la capital gallega. El objetivo es mejorar la capacidad y las frecuencias de los trenes de servicio público, especialmente en el Eje Atlántico, uno de los corredores con mayor volumen de viajeros.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se reunió este viernes en Santiago con el equipo de la compañía en Galicia para ultimar los detalles de este plan, que se encuentra en fase de estudio y cuya implantación está prevista antes de final de año.

Más plazas y refuerzo en horas punta

Entre las principales medidas destaca el incremento de la capacidad en los trenes de Media Distancia que conectan Vigo, Santiago y A Coruña, con una previsión de aumento del 24 % en el número de plazas disponibles. Esta mejora se logrará mediante la incorporación de trenes de mayor capacidad, como los de la serie S106, y el refuerzo puntual de servicios con composiciones dobles.

Pedro Blanco y Álvaro Fernández Heredia en la estación de tren de Santiago de Compostela Cedida

Además, el plan contempla la puesta en marcha de nuevos servicios en horas punta, tanto por la mañana como en la franja de tarde-noche, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de viajeros habituales, especialmente trabajadores y estudiantes.

Mejoras también en las conexiones Avant

El ‘Plan Galicia’ prevé igualmente un incremento de plazas en los trenes Avant que conectan Ourense, Santiago y A Coruña, con unas 300 plazas adicionales al día, lo que supone un aumento del 6 %. Esta ampliación se realizará mediante el aprovechamiento de plazas en trenes AVE, Alvia o Avlo.

Las medidas incluyen también ajustes horarios para optimizar el servicio y adaptarlo a los momentos de mayor demanda, reforzando la regularidad y la capacidad en los tramos con mayor presión de tráfico.