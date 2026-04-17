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Santiago de Compostela

La Xunta invierte más de 2 millones en la mejora de dos institutos de Santiago

Las actuaciones permitirán ampliar espacios en Lamas de Abade y renovar la cubierta del Rosalía de Castro

Redacción
17/04/2026 13:03
CEIP Lamas de Abade
Fachada del IES Lamas de Abade, que será ampliado con nuevas aulas
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La Xunta de Galicia ha adjudicado por más de 2 millones de euros las obras de ampliación del IES Lamas de Abade y de renovación de la cubierta del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, ambos en Santiago de Compostela.

Según ha informado la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, el plazo de ejecución será de 10 meses en el caso de Lamas de Abade y de cuatro meses para el Rosalía de Castro, una vez se inicien los trabajos. 

O acto incluíu a inauguración do novo nome do salón de actos, a presentación dunha conferencia sobre computación avanzada e a entrega dos premios anuais do centro

A ETSE celebra a festividade de Leonardo da Vinci cun acto centrado no crecemento e a innovación

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Más aulas y nuevos espacios en Lamas de Abade

La ampliación del IES Lamas de Abade cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros y permitirá incrementar la superficie del centro en cerca de 500 metros cuadrados.

El proyecto contempla la creación de seis nuevas aulas ordinarias y dos aulas de desdoble, dando respuesta a la alta demanda existente. La actuación se realizará mediante la construcción de una nueva planta sobre la parte sur del edificio, con el objetivo de unificar la altura de los distintos cuerpos del instituto.

Además, la nueva zona contará con mejoras en aislamiento y accesibilidad, así como con una salida de emergencia conectada a una escalera exterior, reforzando también las condiciones de seguridad del centro. 

Renovación de la cubierta en el Rosalía de Castro

En paralelo, el IES Plurilingüe Rosalía de Castro será objeto de una intervención centrada en la sustitución completa de su cubierta, con un presupuesto de 672.000 euros.

Los trabajos incluirán la retirada de la teja existente y la instalación de una nueva cubierta adaptada a la estructura original del edificio, respetando su carácter histórico. También se renovarán elementos como canalones, bajantes y ventanas tipo velux, además de actuaciones de limpieza e impermeabilización.

Estas dos actuaciones forman parte de las primeras 16 obras previstas por la Xunta para este año en centros educativos gallegos, dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica.

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