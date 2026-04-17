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Santiago de Compostela

La nostalgia toma Área Central con la gran feria de Playmobil

El centro comercial acoge una exposición, mercadillo de piezas y un espectáculo circense con música en directo por el Día Mundial del Circo

Eladio Lois
Eladio Lois
17/04/2026 12:14
Los Playmobil toman Área Central este abril
Los Playmobil toman Área Central este abril
Cedida
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El Outlet Área Central de Santiago de Compostela acoge durante este mes de abril el evento ‘Playmobil Compostela’, una iniciativa que convierte el centro comercial en punto de encuentro para aficionados a estas figuras y que este fin de semana suma nuevas actividades como una feria especializada y un concurso creativo.

La programación incluye ya una exposición de cuatro dioramas originales, que recrean escenas históricas y situaciones de la vida cotidiana, y que puede visitarse estos días en el recinto. 

Feria y concurso para los aficionados

El plato fuerte llegará este sábado 18 y domingo 19 de abril con la celebración de una feria comercial de piezas y accesorios de Playmobil, en la que participarán expositores como Frikicollection, O Faiado y Playmocampoo. La feria estará abierta el sábado de 10.00 a 21.00 horas y el domingo de 10.00 a 20.00 horas.

Además, el sábado se celebrará un concurso de minidioramas, una propuesta abierta a niños, adultos y familias que quieran crear sus propios escenarios con estas figuras. Las obras deberán presentarse sobre una base de tamaño A3 y podrán incorporar, además de piezas Playmobil, otros elementos como dibujos o plastilina.

La entrega de los trabajos se realizará durante la mañana del sábado, mientras que el ganador se dará a conocer el domingo 19 de abril. Las creaciones permanecerán expuestas hasta el día 25 y el premio consistirá en 80 euros para gastar en la próxima edición del evento. 

Circo en directo por el Día Mundial del Circo

La programación del fin de semana se completa con una propuesta cultural vinculada al Día Mundial del Circo. Este sábado, a las 17.00 horas, el espacio acogerá el espectáculo ‘Circo en clave de vento’, una iniciativa conjunta del Conservatorio Profesional de Música de Santiago y Circonove.

Actuación del espectáculo ‘Circo en clave de vento’ en el centro comercia
Actuación del espectáculo ‘Circo en clave de vento’ en el centro comercia
Cedida

La actuación combinará disciplinas como la acrobacia, el equilibrio y la expresión corporal con música en directo interpretada por alumnado del consort de doble lengüeta, con instrumentos como oboes y fagots, generando una experiencia escénica dirigida a todos los públicos.

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