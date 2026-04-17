La artista Rosalía Beguer de Peón desvela las claves de ‘Rincones’ en una visita guiada abierta al público

La sala de Ámbito Cultural acoge la muestra Cedida

La artista Rosalía Beguer de Peón ofrecerá este sábado 18 de mayo una visita guiada a su exposición ‘Rincones’, que puede visitarse en la Sala de Ámbito Cultural de Santiago de Compostela. La actividad comenzará a las 12.00 horas y contará con entrada libre hasta completar aforo.

Durante el recorrido, la propia autora compartirá con el público las claves de su proceso creativo, así como el origen de las obras y las historias que inspiran los espacios representados en la muestra, permitiendo una aproximación directa a su universo artístico.

La exposición ‘Rincones’, abierta al público hasta el próximo 2 de mayo, reúne una selección de acuarelas que nacen como un ejercicio de memoria emocional, en el que la artista plasma recuerdos acumulados a lo largo de su vida.

Las piezas trazan un recorrido por lugares significativos de su trayectoria, desde enclaves gallegos como la Torre de Hércules o la Catedral de Santiago, hasta otros espacios vinculados a distintas etapas vitales, como Hondarribia, Granada o Cataluña. A través de estas obras, Beguer de Peón construye una biografía visual íntima, en la que también tienen cabida evocaciones familiares, viajes y su interés por elementos como la noche o la luna.