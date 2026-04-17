Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Boyanka Kostova celebra su décimo aniversario con ‘X’, su disco más electrónico y radical

El dúo gallego publica su décimo trabajo, una propuesta marcada por el techno y el hard-bass que ya tiene fechas confirmadas en varias ciudades

Eladio Lois
Eladio Lois
17/04/2026 11:53
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Boyanka Kostova celebran este viernes, 17 de abril, su décimo aniversario en la música con el lanzamiento de ‘X’, su nuevo trabajo discográfico y el décimo de su trayectoria. El dúo formado por Chicho y Cibrán conmemora así una década como referentes del trap en gallego, consolidando una evolución sonora que los sitúa ahora en un terreno claramente dominado por la electrónica.

El nuevo álbum supone un paso adelante en su identidad artística, con una apuesta decidida por los sonidos más contundentes del techno y el hard-bass, en una fusión directa con la cultura de rave. El trabajo recoge una colección de temas concebidos para la pista de baile, en los que el grupo mantiene su habitual mezcla de ironía, actitud combativa y referencias a un estilo de vida hedonista. 

La arpista Sona Jobarteh, una de las grandes figuras del festival

Sona Jobarteh, Siobhán Armstrong y Maeve Gilchrist lideran el cartel del Noia Harp Fest 2026

Más información

Un sonido más electrónico y colaboraciones destacadas

En ‘X’, Boyanka Kostova profundizan en una producción más experimental, en la que conviven desde sampleos inesperados —como referencias a artistas como Sade— hasta estructuras pensadas para el directo. El disco incluye además colaboraciones con nombres como Joe Crepúsculo o Rulo, este último vinculado al entorno cercano del grupo.

El resultado es un álbum que refuerza su posición como uno de los principales exponentes de la música urbana gallega conectada con las corrientes electrónicas contemporáneas, tras varios años de evolución estilística. 

Una gira que pasará por Santiago

El lanzamiento de ‘X’ marca también el inicio de una nueva etapa en directo. Boyanka Kostova ya han anunciado una serie de conciertos en distintas ciudades, con paradas en Galicia y otros puntos del Estado. Entre ellas destaca la actuación prevista en Santiago de Compostela, donde el dúo actuará el próximo 26 de noviembre en la Sala Capitol.

Antes, el grupo pasará por escenarios como Portonovo (1 de mayo), Viveiro (15 de mayo) o el festival Rumboia Viva en Abadín (27 de junio), además de citas en Barcelona y Madrid en el mes de octubre. Estas actuaciones servirán para presentar en vivo un disco que apuesta por el impacto directo y la conexión con el público desde la energía de club.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El proyecto estará coordinado desde el CiMUS

Una alianza millonaria permitirá explorar nuevas terapias contra el cáncer desde Santiago
Eladio González Lois
Los Playmobil toman Área Central este abril

La nostalgia toma Área Central con la gran feria de Playmobil
Eladio González Lois
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la estación de tren de Santiago de Compostela

Más trenes y más plazas en Santiago: Renfe prepara un refuerzo histórico del Eje Atlántico
Eladio González Lois
El ideal gallego

Boyanka Kostova celebra su décimo aniversario con ‘X’, su disco más electrónico y radical
Eladio González Lois