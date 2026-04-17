Boyanka Kostova celebra su décimo aniversario con ‘X’, su disco más electrónico y radical

Boyanka Kostova celebran este viernes, 17 de abril, su décimo aniversario en la música con el lanzamiento de ‘X’, su nuevo trabajo discográfico y el décimo de su trayectoria. El dúo formado por Chicho y Cibrán conmemora así una década como referentes del trap en gallego, consolidando una evolución sonora que los sitúa ahora en un terreno claramente dominado por la electrónica.

El nuevo álbum supone un paso adelante en su identidad artística, con una apuesta decidida por los sonidos más contundentes del techno y el hard-bass, en una fusión directa con la cultura de rave. El trabajo recoge una colección de temas concebidos para la pista de baile, en los que el grupo mantiene su habitual mezcla de ironía, actitud combativa y referencias a un estilo de vida hedonista.

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Un sonido más electrónico y colaboraciones destacadas

En ‘X’, Boyanka Kostova profundizan en una producción más experimental, en la que conviven desde sampleos inesperados —como referencias a artistas como Sade— hasta estructuras pensadas para el directo. El disco incluye además colaboraciones con nombres como Joe Crepúsculo o Rulo, este último vinculado al entorno cercano del grupo.

El resultado es un álbum que refuerza su posición como uno de los principales exponentes de la música urbana gallega conectada con las corrientes electrónicas contemporáneas, tras varios años de evolución estilística.

Una gira que pasará por Santiago

El lanzamiento de ‘X’ marca también el inicio de una nueva etapa en directo. Boyanka Kostova ya han anunciado una serie de conciertos en distintas ciudades, con paradas en Galicia y otros puntos del Estado. Entre ellas destaca la actuación prevista en Santiago de Compostela, donde el dúo actuará el próximo 26 de noviembre en la Sala Capitol.

Antes, el grupo pasará por escenarios como Portonovo (1 de mayo), Viveiro (15 de mayo) o el festival Rumboia Viva en Abadín (27 de junio), además de citas en Barcelona y Madrid en el mes de octubre. Estas actuaciones servirán para presentar en vivo un disco que apuesta por el impacto directo y la conexión con el público desde la energía de club.