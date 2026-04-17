Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

As Fontiñas gañan 40 novos bancos para reforzar os espazos de estancia no barrio

O Concello amplía as áreas de socialización mediante a recuperación e redistribución de equipamento urbano existente

Adriana Quesada
17/04/2026 08:25
Esta intervención permite ampliar os espazos de estancia e socialización para a veciñanza
Concello de Santiago
O barrio das Fontiñas conta xa con 40 novos bancos tras os traballos de reforma e aproveitamento de elementos urbanos previamente existentes levados a cabo polo Concello de Santiago. A intervención permite ampliar os espazos de estancia e convivencia dispoñibles para a veciñanza, reforzando o uso social do espazo público en distintos puntos da zona.

Os traballos, executados polo departamento de Parques e Xardíns que xestiona o concelleiro Xesús Domínguez, desenvolvéronse de maneira distribuída por todo o barrio, co obxectivo de mellorar a accesibilidade e a presenza de áreas de descanso.

En concreto, instaláronse novos bancos na área axardinada situada entre a avenida de Lugo e a rúa de Berlín, detrás dos xulgados; no parque infantil da rúa de Lisboa; ao longo das rúas de Madrid, Luxemburgo e Estocolmo; no tramo máis alto da rúa de Roma; e tamén no miradoiro e no paseo do parque de Carlomagno.

Segundo o Concello, esta actuación contribúe a optimizar recursos existentes ao tempo que incrementa as zonas destinadas á estancia e á socialización, favorecendo o uso diario destes espazos por parte da cidadanía.

