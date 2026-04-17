As Fontiñas gañan 40 novos bancos para reforzar os espazos de estancia no barrio
O Concello amplía as áreas de socialización mediante a recuperación e redistribución de equipamento urbano existente
O barrio das Fontiñas conta xa con 40 novos bancos tras os traballos de reforma e aproveitamento de elementos urbanos previamente existentes levados a cabo polo Concello de Santiago. A intervención permite ampliar os espazos de estancia e convivencia dispoñibles para a veciñanza, reforzando o uso social do espazo público en distintos puntos da zona.
Os traballos, executados polo departamento de Parques e Xardíns que xestiona o concelleiro Xesús Domínguez, desenvolvéronse de maneira distribuída por todo o barrio, co obxectivo de mellorar a accesibilidade e a presenza de áreas de descanso.
En concreto, instaláronse novos bancos na área axardinada situada entre a avenida de Lugo e a rúa de Berlín, detrás dos xulgados; no parque infantil da rúa de Lisboa; ao longo das rúas de Madrid, Luxemburgo e Estocolmo; no tramo máis alto da rúa de Roma; e tamén no miradoiro e no paseo do parque de Carlomagno.
Segundo o Concello, esta actuación contribúe a optimizar recursos existentes ao tempo que incrementa as zonas destinadas á estancia e á socialización, favorecendo o uso diario destes espazos por parte da cidadanía.