Ames Cultural trae este viernes a Bertamiráns la adaptación de ‘Artur Ui, o ovo da serpe’

Casa da Cultura de Bertamiráns, donde tendrá lugar la representación Concello de Ames

La programación del Ames Cultural continúa este viernes, 17 de abril, con la representación de la obra ‘Artur Ui, o ovo da serpe’, una adaptación del clásico de Bertolt Brecht que llegará a la Casa da Cultura de Bertamiráns a las 20.30 horas.

La pieza, a cargo de la compañía Talía Teatro y dirigida por Quico Cadaval y Diego Rei, revisita el universo del dramaturgo alemán desde una perspectiva actual. La obra se apoya en el teatro épico para analizar los mecanismos del poder y el autoritarismo, estableciendo paralelismos con el contexto contemporáneo.

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Más allá de la adaptación de un clásico del siglo XX, la propuesta busca invitar a la reflexión sobre fenómenos actuales, planteando una lectura crítica en la que el fascismo “volve asomar a cabeza fóra do ovo”, tal y como señalan desde la organización.

Entradas a precios reducidos y venta anticipada

Las entradas para esta función, de unos 90 minutos de duración, ya están disponibles en la billeteira electrónica del Concello de Ames, con un precio de 5 euros en modalidad general y 2,50 euros en tarifa reducida.

Podrán beneficiarse de este descuento estudiantes, personas mayores de 60 años, menores de 12, familias numerosas, titulares del carné xove y personas en situación de desempleo. También se habilitará la venta física en la Casa da Cultura de Bertamiráns desde una hora antes del inicio, siempre que no se complete el aforo.

Esta representación forma parte del convenio de colaboración entre el Concello de Ames y la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), dentro de una programación que continuará en las próximas semanas con nuevas propuestas escénicas.