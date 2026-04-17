A danza contemporánea revisita a tradición en 'Transeúnte'
A compañía de Daniel Rodríguez presenta no Auditorio de Galicia unha proposta que reflexiona sobre identidade, memoria e globalización a través do movemento
A compañía Daniel Rodríguez trae Santiago 'Transeúnte', unha peza de danza contemporánea que pon o foco na relación entre as novas xeracións e a tradición, nun contexto marcado pola globalización e a tecnoloxía. O espectáculo, enmarcado nos Focos NeoTrad e Escenas do Presente da programación de artes escénicas de Compostela Cultura, presentarase na Sala Ángel Brage do Auditorio de Galicia este domingo, 19 de abril, ás 20.30 horas.
Partindo do propio significado do termo “transeúnte”, a proposta constrúe unha reflexión escénica arredor da dualidade entre o permanente e o efémero. A través do movemento, a música e a palabra, o espectáculo revisa como os corpos contemporáneos dialogan co folclore e coa herdanza cultural, activando unha memoria que permanece viva mesmo nos contextos máis cambiantes.
Dirixido e coreografado por Daniel Rodríguez, 'Transeúnte' conta cun elenco integrado por Andrea Pérez, Laura García, Abián Hernández e o propio Rodríguez, nunha proposta coral que combina linguaxes e sensibilidades. A música, producida por Javier Carreño, Acacia Ojea e Berto e interpretada en directo por Aida Tarrío e Artur Puga, convértese nun elemento central da escena, reforzando o carácter orgánico e sensorial do espectáculo.
Sara Faro é a responsable do texto desta montaxe que aposta pola hibridación e pola exploración identitaria, mentres que o deseño de iluminación de Mauricio Pérez, o vestiario de Sheila Pérez e o traballo técnico de Alfonso Esky completan unha proposta escénica coidada e contemporánea.
'Transeúnte' propón así unha viaxe que honra o pasado, habita o presente e se abre ao futuro, celebrando a diversidade cultural e a conexión entre as persoas a través da danza e da música. Unha invitación a repensar a tradición desde o movemento e a emoción compartida.