Verea denuncia el “abandono” de García Lorca y exige explicaciones al gobierno de Santiago

Reunión del líder del PP con residentes afectados por la situación en García Lorca Cedida

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, ha denunciado la situación de la rúa García Lorca tras reunirse con más de una treintena de vecinos afectados por la paralización de las obras. El dirigente popular calificó lo ocurrido como una “situación inaceptable” y criticó duramente la gestión del gobierno municipal de BNG y CA.

Durante el encuentro, Verea aseguró que lo que viven los residentes es “unha vergoña e unha tomadura de pelo para todos os veciños de García Lorca” y denunció que el Concello no está informando sobre el estado de los trabajos.

Según explicó, las obras se paralizaron antes de Navidad, tras la desaparición de la empresa adjudicataria, dejando la calle en un estado que calificó de “terceiromundista”. El líder popular criticó que se iniciase el proyecto “sen saber o que se vai facer” y reclamó que, ante cualquier imprevisto, se informe a la ciudadanía y se retomen los trabajos con normalidad.

Además, exigió al gobierno local “respecto para os veciños” y reclamó una actuación inmediata para “arranxar de maneira inmediata a desfeita e a trapallada que se está facendo nesta rúa”.

Los vecinos denuncian cinco meses sin avances

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Veciños de Guadalupe, Isolina Barreiro, trasladó el malestar de los residentes, que —según afirmó— llevan meses sin respuestas.

Barreiro explicó que la obra comenzó en septiembre de 2025, pese a que estaba prevista para mayo de 2023, y que quedó paralizada en torno al 14 de diciembre tras la aparición de un tramo de fibrocemento. Desde entonces, “non se fixo absolutamente nada máis”, denunció.

La representante vecinal aseguró que la calle permanece prácticamente abandonada y que los vecinos llevan “case cinco meses con todo isto paralizado, sen saber nada”, una situación que calificó de “unha vergoña”.

Verea también cargó contra la ausencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a la que acusó de no dar explicaciones: “A que ten que dar a cara na rúa García Lorca é a alcaldesa, pero segue escondida”, afirmó.