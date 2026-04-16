Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un estudo da USC e a UDC avalía un método inclusivo para ensinar reanimación a menores con TEA

A investigación demostra que o uso de pictogramas e simulación permite adquirir competencias en soporte vital básico con resultados comparables aos de alumnado neurotípico

Redacción
16/04/2026 06:30
O equipo desenvolveu materiais específicos adaptados para facilitar a aprendizaxe ante paradas cardiorrespiratorias e avanzar cara a unha formación sanitaria máis inclusiva
O equipo desenvolveu materiais específicos adaptados para facilitar a aprendizaxe ante paradas cardiorrespiratorias e avanzar cara a unha formación sanitaria máis inclusiva
Santi Alvite
Un equipo interdisciplinar das Universidades de Santiago e A Coruña avaliou unha metodoloxía innovadora para a aprendizaxe da actuación en nenos e nenas con trastorno do espectro autista (TEA) de entre 8 e 12 anos ante unha parada cardiorrespiratoria, baseada no uso de pictogramas e simulación. Os resultados amosaron melloras significativas na execución de pasos clave do soporte vital básico (SVB) tras a intervención formativa, mostrando unha adquisición de competencias con niveis comparables aos nenos e nenas con desenvolvemento neurotípico.

A parada cardíaca extrahospitalaria segue a ser unha das principais causas de morte en España, e a intervención precoz por parte da poboación resulta determinante para aumentar a supervivencia. Neste contexto, a formación en SVB desde idades temperás constitúe unha das estratexias máis eficaces. Porén, apuntan dende o equipo de investigación, os programas formativos existentes “adoitan excluír ou non adaptarse adecuadamente a nenos e nenas con discapacidade, o que evidencia unha fenda importante tanto a nivel educativo como social”. De aí que o equipo investigador buscase unha solución a esta eiva.

Neste estudo, que lideran as doutoras Aida Carballo Fazanes e Alba Elena Martínez Santos, da USC e UDC, respectivamente, desenvolveuse e avaliouse unha intervención baseada en simulación que incorpora materiais adaptados mediante pictogramas para a formación na identificación e actuación ante unha parada cardiorrespiratoria. Esta aproximación permite axustar a aprendizaxe ás necesidades cognitivas e comunicativas destes nenos e nenas, facilitando a adquisición de habilidades complexas como a secuencia de SVB e a execución de reanimación cardiopulmonar de calidade.

“Ante a inexistencia de pictogramas específicos para a formación en SVB neste colectivo -explican-, foron deseñados uns de maneira orixinal polo propio equipo investigador, contando coa colaboración dun estudante de Medicina como ilustrador”. Actualmente traballan no seu rexistro co obxectivo de que poidan ser utilizados e transferidos a outros contextos educativos e sanitarios.

Os resultados amosaron que os nenos e nenas con TEA son capaces de acadar niveis de desempeño comparables aos de rapazada sen discapacidade cando se lles proporcionan ferramentas e contornas de aprendizaxe axeitadas. “Este achado é especialmente relevante, xa que cuestiona prexuízos previos e pon de manifesto o impacto do deseño inclusivo na formación en saúde”, asegura Aida Carballo.

