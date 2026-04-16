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Santiago de Compostela

Sona Jobarteh, Siobhán Armstrong y Maeve Gilchrist lideran el cartel del Noia Harp Fest 2026

El festival internacional de arpa, que se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto, refuerza su apuesta por el talento femenino y la diversidad musical

Eladio Lois
Eladio Lois
16/04/2026 07:15
La arpista Sona Jobarteh, una de las grandes figuras del festival
La arpista Sona Jobarteh, una de las grandes figuras del festival
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El Festival Internacional de Arpa Vila de Noia, conocido como Noia Harp Fest, ha anunciado los primeros nombres de su 13ª edición, que tendrá lugar entre el 29 de julio y el 1 de agosto. Las arpistas Sona Jobarteh, Siobhán Armstrong y Maeve Gilchrist encabezarán el cartel de un evento que se consolida como el único festival dedicado a este instrumento en todo el noroeste peninsular. 

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Tres referentes internacionales del arpa

La gambiana Sona Jobarteh es una de las figuras más destacadas del cartel. Reconocida por su participación en la banda sonora de Mandela: Long Walk to Freedom, es además la primera mujer solista de kora, rompiendo una tradición hereditaria de más de siete siglos.

Por su parte, la irlandesa Siobhán Armstrong, directora de la Historical Harp Society of Ireland, está considerada como la mayor autoridad mundial en la interpretación de la arpa histórica gaélica, consolidando una trayectoria marcada por la investigación y la recuperación del patrimonio musical.

Siobhan Armstrong
Siobhan Armstrong
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Completa este primer avance la escocesa Maeve Gilchrist, una artista que ha destacado por renovar la arpa celta a través de la fusión del folclore tradicional con el jazz y la improvisación contemporánea, ampliando los límites del instrumento. 

Maeve Gilchrist
Maeve Gilchrist
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Escenarios emblemáticos y apuesta por el talento femenino

El anuncio de estas artistas permite también conocer algunos de los espacios que acogerán los conciertos, como el Teatro Coliseo Noela, la Igrexa de Santa María A Nova y la Praza do Tapal, tres de los escenarios más representativos de Noia.

El festival reafirma así su compromiso con la visibilización de las mujeres arpistas y con la diversidad estilística, manteniendo una línea que en los últimos años ha reunido a destacadas intérpretes del panorama gallego, nacional e internacional. Además, el evento continúa funcionando como plataforma para nuevas generaciones de músicas, en un contexto de creciente proyección del arpa a nivel global.

Impulsado por Nalgures Producións y con dirección artística de la Asociación Cultural Noia Harp Fest, el evento cuenta con el apoyo del Concello de Noia y la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, dentro del programa Concertos do Xacobeo, así como con la colaboración de diversas entidades culturales.

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