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Santiago de Compostela

Santiago lamenta el fallecimiento de María de las Nieves Iglesias, referente del comercio histórico compostelano

El colectivo Compostela Monumental traslada su consternación por la pérdida, a sus 83 años, de la propietaria de la emblemática Sombrerería Iglesias

Eladio Lois
Eladio Lois
16/04/2026 10:19
Acto de reconocimiento a María de las Nieves Iglesias por su trayectoria en el comercio compostelano
Acto de reconocimiento a María de las Nieves Iglesias por su trayectoria en el comercio compostelano
Archivo
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El casco histórico de Santiago de Compostela está de luto tras el fallecimiento de María de las Nieves Iglesias, propietaria de la histórica Sombrerería Iglesias, situada en el número 34 de la Rúa do Villar. La comerciante, vinculada a la asociación Compostela Monumental, era una figura muy reconocida en el tejido empresarial del centro de la ciudad. 

La Sombrerería Iglesias, en la Rúa do Villar
La Sombrerería Iglesias, en la Rúa do Villar
Archivo

Desde la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales CCA Compostela Monumental han trasladado públicamente su “más sentido pésame”, destacando el aprecio y la admiración que despertaba entre los asociados. La entidad ha querido subrayar su papel como referente del comercio local, así como su contribución a mantener vivo el carácter histórico de la zona vieja. 

Condolencias a familiares y allegados

El colectivo ha expresado también su solidaridad y cariño hacia la familia, amistades y clientela de la comerciante en estos momentos. De manera especial, ha enviado sus condolencias a sus hijos Andrés, Constantino e Isabel María

El funeral por María de las Nieves Iglesias, fallecida a los 83 años, tendrá lugar este jueves a las 17.00 horas en la capilla del Complejo Funerario Apóstol. Posteriormente, recibirá sepultura en el cementerio de Boisaca.

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