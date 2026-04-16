Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acollerá o Campionato de España de clubs 3x3 U17 de baloncesto

A cita reunirá 80 equipos en Santa Isabel entre o 12 e o 14 de xuño nun dos eventos clave do calendario estatal

Redacción
16/04/2026 06:29
Máis de 1.000 persoas participarán nun campionato que contará con representación galega e que consolida a cidade como sede de competicións deportivas de ámbito nacional
Santiago de Compostela acollerá a cuarta edición do Campionato de España de Baloncesto 3x3 de clubs en categoría U17 masculina e feminina. A competición celebrarase entre o 12 e o 14 de xuño no pavillón municipal de Santa Isabel, recentemente reformado, e reunirá 80 equipos, 40 femininos e 40 masculinos.

A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, celebrou que Santiago sexa a sede oficial deste relevante evento deportivo, un dos máis importantes do calendario federativo, e valorou que congregará previsiblemente máis de 1.000 persoas entre deportistas, equipos técnicos e público durante os tres días de competición.

“Santiago consolídase como capital do deporte”, aplaudiu Pilar Lueiro, e reafirmou o compromiso do Concello de Santiago de Compostela co baloncesto.

Visita ás instalacións

Na tarde deste martes, a responsable municipal de Deportes visitou as instalacións de Santa Isabel, onde se disputarán os partidos, acompañada do presidente da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, quen agradeceu ao Concello de Santiago a súa colaboración e compromiso para lograr que a cidade albergue esta cita deportiva estatal.

Trátase da cuarta edición do campionato, que se iniciou en 2023 en Cala Millor, en Mallorca, e continuou a celebrarse en Punta Umbría (Huelva) en 2024 e Cuenca no 2025.

Competirase en oito grupos de xogo, con fase previa, cuartos de final, semis, terceiro e cuarto posto e final. Cada equipo está formado por catro xogadores e un adestrador ou adestradora.

Por parte galega participarán tres equipos femininos e tres masculinos, que sairán do Campionato Galego que se celebrará en maio en Vigo.

