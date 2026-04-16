Santiago acoge el Congreso Nacional de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social

El conselleiro José González inauguró el congreso destacando la función de los centros especiales de empleo en la inserción de personas con discapacidad Xunta

Esta mañana tuvo lugar el Congreso Nacional de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, organizado por Cegasal, que reunió en la capital gallega a representantes institucionales, entidades sociales y profesionales vinculados a la inclusión laboral y a la economía social. El encargado de inaugurarlo fue el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González, acompañado por la directora xeral de Trabajo Autónomo y Economía Social, Marta Mariño.

Durante su intervención, el conselleiro puso de relieve el papel esencial de los centros especiales de empleo como herramienta clave para la inserción laboral de las personas con discapacidad y para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Asimismo, destacó el compromiso de la Xunta de Galicia con el impulso de la economía social y con el apoyo a un modelo que genera empleo de calidad, cohesión social y equilibrio territorial.

La alcaldesa Goretti Sanmartín subrayó el compromiso de Santiago con el empleo inclusivo y recordó experiencias pioneras impulsadas desde el ámbito municipal Concello de Santiago

En el congreso también contaron con la participación de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que valoró que la realización de un trabajo retribuido es una de las principales muestras de inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Además, subrayó que generar todas las oportunidades posibles para crear empleo de calidad es una obligación legal y ética de las administraciones.

La alcaldesa habló de la situación de Santiago y recordó que marcó algunos hitos en la historia a través de la contratación del que fue el primer centro especial de empleo de Galicia, para encargarse del servicio de recogida de papel y cartón. También contribuyó a la inclusión de personas con discapacidad con la contratación de personal para el mantenimiento de zonas verdes, además de otras vías de colaboración.