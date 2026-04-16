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Santiago de Compostela

Sanmartín critica la política aeroportuaria de la Xunta y reclama coordinación con Santiago

La alcaldesa defiende el esfuerzo municipal en la captación de rutas y califica de “ridículas” las propuestas del Gobierno gallego

Agencias
16/04/2026 16:25
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
La regidora insiste en la necesidad de colaboración entre administraciones mientras el Ayuntamiento avanza en su estrategia turística con procesos participativos y análisis de datos
Cedida
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha arremetido contra las propuestas "totalmente ridículas" de la Xunta en materia aeroportuaria y contra su falta de "colaboración" en la coordinación.

En declaraciones este jueves antes de participar en el Congreso Nacional dos Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social, la regidora ha defendido que "el Ayuntamiento de Santiago lleva trabajando en solitario para hacer captación de rutas" desde hace "mucho tiempo".

Contrapone esta cuestión con que "todo el mundo tiene muy claro de quién es la responsabilidad de tener una perspectiva de país y hacer una política aeroportuaria", en referencia a la Xunta. "Es necesaria la coordinación y la colaboración entre las administraciones", advierte.

Aeropuerto de Santiago de Compostela

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Así, sostiene que "el Ayuntamiento de Santiago está poniendo una cantidad importante para hacer esa captación de rutas", así como para contar con nuevos destinos y "una diversificación de las compañías con las que se trabaja".

Sanmartín asegura que Compostela tiene "la mano tendida" a la coordinación. "Creo que está clarísimo a estas alturas quién se niega a que exista esa colaboración y quién no tiene en cuenta los municipios o hace propuestas que al final todo el mundo acaba coincidiendo en que son propuestas totalmente ridículas".

Fotografía de archivo de la Catedral de Santiago

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Encuesta de turismo

Sobre la encuesta puesta en marcha por Turismo de Santiago para contar con aportaciones del sector y los vecinos, la alcaldesa explica que se busca tener datos y "poder conocer profundamente cuál es la situación turística" para la toma de decisiones "en una mesa de trabajo donde están todas las administraciones".

Forma parte del plan estratégico 2026-2030 en proceso de elaboración desde hace un par de meses. Actualmente, el plan está en fase de diagnóstico con recogida de información, incluida esta encuesta. El periodo previsto para la realización es el primer semestre de este año.

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