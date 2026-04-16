Rois presenta el cartel de las fiestas de Santo Isidro

Cartel ganador de las fiestas de Santo Isidro Labrador 2026 en Rois Concello de Rois

El Concello de Rois ha elegido el cartel diseñado por María Dolores Busto Beade como imagen oficial de las Festas de Santo Isidro Labrador 2026, tras la deliberación del jurado del concurso convocado para la ocasión. La autora, vecina del municipio, se ha impuesto entre un total de 12 propuestas presentadas.

La obra seleccionada será la encargada de anunciar las fiestas patronales en las próximas semanas, convirtiéndose en el principal elemento visual de una de las citas más destacadas del calendario festivo local. Como reconocimiento, la ganadora recibirá un premio de 200 euros.

El fallo del jurado se produjo este martes a las 11.00 horas en el edificio multiusos de Rois. El tribunal estuvo formado por profesionales del ámbito creativo, entre ellos una titulada en diseño de moda, un fotógrafo profesional y una representante del Concello por delegación del alcalde-presidente.