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Santiago de Compostela

Rois presenta el cartel de las fiestas de Santo Isidro

María Dolores Busto, vecina del municipio, gana el concurso entre 12 propuestas y su obra será la imagen oficial de la celebración

Eladio Lois
Eladio Lois
16/04/2026 10:46
Cartel ganador de las fiestas de Santo Isidro Labrador 2026 en Rois
Cartel ganador de las fiestas de Santo Isidro Labrador 2026 en Rois
Concello de Rois
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El Concello de Rois ha elegido el cartel diseñado por María Dolores Busto Beade como imagen oficial de las Festas de Santo Isidro Labrador 2026, tras la deliberación del jurado del concurso convocado para la ocasión. La autora, vecina del municipio, se ha impuesto entre un total de 12 propuestas presentadas

La obra seleccionada será la encargada de anunciar las fiestas patronales en las próximas semanas, convirtiéndose en el principal elemento visual de una de las citas más destacadas del calendario festivo local. Como reconocimiento, la ganadora recibirá un premio de 200 euros.

El fallo del jurado se produjo este martes a las 11.00 horas en el edificio multiusos de Rois. El tribunal estuvo formado por profesionales del ámbito creativo, entre ellos una titulada en diseño de moda, un fotógrafo profesional y una representante del Concello por delegación del alcalde-presidente.

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