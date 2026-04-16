Rois abre el plazo para el Diververán 2026, su programa de conciliación durante el verano

Casa del Concello de Rois Archivo

El Concello de Rois ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición del programa Diververán 2026, una iniciativa dirigida a facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones estivales. Las solicitudes podrán presentarse entre el 20 de abril y el 14 de mayo, para un programa pensado para niños a partir de 4º de educación infantil.

El campamento se desarrollará en los centros educativos de Rois y Urdilde a lo largo de todo el periodo no lectivo, desde el 22 de junio hasta el 7 de septiembre, organizado en seis turnos que abarcan los meses de verano.

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Las actividades tendrán lugar en horario de mañana, entre las 9.30 y las 14.30 horas, e incluirán propuestas adaptadas a la edad de los participantes, como juegos, actividades deportivas, talleres creativos y dinámicas participativas. El objetivo es combinar ocio y aprendizaje, fomentando el desarrollo personal y la convivencia.

Además, el programa contará con un servicio de acogida temprana desde las 07.30 horas, pensado para facilitar la organización laboral de las familias.

Bonificaciones y criterios de acceso

Las tarifas variarán en función del número de turnos elegidos y del uso del servicio de atención temprana, con condiciones más favorables para quienes se inscriban en varios periodos. También se ofrece la posibilidad de utilizar este servicio de forma puntual por un coste de 2 euros al día.

El Concello contempla descuentos del 15% para segundos hermanos, familias numerosas, monoparentales o con miembros con discapacidad superior al 33%. En caso de que la demanda supere las plazas disponibles, se aplicarán criterios de prioridad vinculados al empadronamiento, la escolarización o la relación laboral con el municipio.

Toda la información y la documentación necesaria para formalizar la inscripción está disponible en la página web municipal. Con esta iniciativa, el Concello de Rois refuerza su apuesta por apoyar a las familias y garantizar alternativas de ocio educativo durante los periodos sin actividad lectiva.