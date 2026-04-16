Santiago de Compostela

O Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados gaña proxección na Feira de Boloña

As gañadoras da última edición, Arianna Squilloni e Raquel Catalina, participan no principal encontro mundial do libro infantil e xuvenil

Redacción
16/04/2026 06:23
A presenza na feira internacional serve para difundir os títulos premiados e a convocatoria do certame, cuxo prazo de participación permanece aberto ata o 15 de maio de 2026
A presenza na feira internacional serve para difundir os títulos premiados e a convocatoria do certame, cuxo prazo de participación permanece aberto ata o 15 de maio de 2026
Concello de Santiago
As autoras gañadoras do XVIII Premio Internacional Compostela para álbums ilustrados, Arianna Squilloni e Raquel Cataliña, participan na 63ª Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil na cidade italiana de Boloña, que se está a celebrar do 13 ao 16 de abril. Nela participan tamén outros autores de edicións anteriores deste premio que convoca o Concello de Santiago em colaboración con Kalandraka Editora.

Arianna Squilloni e Raquel Cataliña asinaron exemplares da súa obra 'Grande e pequena' na xornada inaugural da Feira, onde Kalandraka participa un ano máis cun stand propio e amosa os diferentes premios Compostela e os títulos máis recentes da súa produción editorial.

A Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña está considerada como o encontro internacional de maior relevancia no mundo literario infantil e xuvenil. Así, na pasada edición contou coa participación de 1.577 expositores de 95 países e más de 33.300 visitantes. Nesta edición, amplía a súa oferta principal a través dun programa de conferencias, exposicións e formación para o sector editorial en xeral.  

'Grande e pequena', última gañadora do Premio Compostela

Entre os títulos máis destacados do stand da editorial galega figura 'Grande e pequena', que aborda a vida, dende a infancia ata a vellez, dunha muller curiosa e creadora, libre e empoderada, sensible e auténtica; unha apaixonante viaxe dende a súa casa natal no bosque ata a cidade, e de volta ás súas orixes. Arianna Squilloni creou unha historia de fondo calado poético, emotiva, evocadora e con carácter poliédrico: a vida, a memoria como sanación, o paso do tempo, a soidade elixida, a natureza, o fogar, a resiliencia… son algúns dos aspectos que emerxen deste relato.

As ilustracións de Raquel Catalina envolven as páxinas deste libro nunha atmosfera cambiante que vai dende a calidez dos escenarios domésticos á frescura dos espazos abertos. Son imaxes de gran lirismo e expresividade, cun uso contido da cor que contrasta co tratamento do branco e negro.

Participación de autores de outras edicións

Pola Feira de Boloña, pasan  tamén estes días a autora e ilustradora catalá Maria Girón ('Bim Bam Bum', distinguido co XVII Premio Internacional Compostela 2024), o autor e ilustrador italiano Tobias Giacomazzi (autor de 'Quero andar sen rodiñas!', finalista do XVII Premio Internacional Compostela), a autora e ilustradora arxentina Natalia Colombo ('Cerca', I Premio Internacional Compostela 2008 e membro do xurado da XVII edición), Fran Pintadera (autor de 'Cándido e os demais', gañador do XI Premio Internacional Compostela 2018) ou a autora e ilustradora italiana Arianna Papini ('Que che gustaría ser?', finalista do IV Premio Compostela 2011 e membro do xurado da XI edición do certame), entre outros.

Te puede interesar

Tubos metálicos instalados en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos

Polémica por las nuevas gárgolas 'empaladas' del Hostal dos Reis Católicos
Eladio González Lois
Presentación del Campus AC33 en Vedra con autoridades y responsables deportivos

El campus de Alberto Corbacho aterriza en Vedra para impulsar el baloncesto base
Eladio González Lois
Pleno municipal de Brión en el que se aprobó el V Plan de Igualdad

Brión aprueba un plan para integrar la perspectiva de género en la gestión municipal cotidiana
Eladio González Lois
Sandra Rusch Morono presentó este miércoles su obra

La huella de Juana de América llega a Compostela
Eladio González Lois